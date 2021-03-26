(CANLI İZLE) FOX TV Cuma Son Yaz 13. bölüm, HD kesintisiz yayın tek parça Son Yaz

SON YAZ 13. BÖLÜM İZLE CUMA FOX TV HD İZLE

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İzleyiciler Son Yaz 13. bölüm izle tek parça bölümünde heyecanlı anları ekranlara taşıyacak. Her Cuma günü olduğu gibi bu Cuma da ekranlara FOX TV'de gelecek olan Son Yaz 13. bölüm izle, Son Yaz yeni bölüm, Son Yaz yeni bölümde ne olacak, Canlı izle Son Yaz detaylarını görebilirsiniz. İlgiyle izlenen Son Yaz dizisi yeni bölümünü vatandaşlar kaçırmadan izlemek istiyor.

İzleyiciler Son Yaz 13. bölüm izle tek parça bölümünde heyecanlı anları ekranlara taşıyacak. Her Cuma günü olduğu gibi bu Cuma da ekranlara FOX TV'de gelecek olan Son Yaz 13. bölüm izle, Son Yaz yeni bölüm, Son Yaz yeni bölümde ne olacak, Canlı izle Son Yaz detaylarını görebilirsiniz. İlgiyle izlenen Son Yaz dizisi yeni bölümünü vatandaşlar kaçırmadan izlemek istiyor.

Son bölümde yine önemli bir anda kalan Son Yaz kesintisiz canlı izleyerek 13. bölümde izleyebilirsiniz. İlgi ile takip edilen Son Yaz dizisi yeni bölümü ile FOX'ta Cuma günü yayınlanacak. Son Yaz Cuma FOX ekranlarında 13. bölümü yayınlanıyor. Canlı yayın FOX TV Cuma izlemek isteyenler Son Yaz dizisinin hayranları kaçırmadan ekran başında bulunuyor. Yeni bölümünde yine sürprizlerle ekranda olacak Son Yaz 13. bölüm yayınlanacağı 26 Mart tarihinde bekleniyor. Son yaz izle canlı olarak FOX TV'de izleyebilirsiniz. Son Yaz yeni bölümü FOX TV'de yayınlanacak 26 Mart Cuma günü.Selim, kendisine teslim olan Akgün'ün aslında kendisini kurtarmak için böyle bir yola girdiğini öğrenir. Aleyhindeki kanıtlar yüzünden Akgün'ün hapse gireceği kesin gibidir ve etrafta onun katil olduğu haberleri yayılmaktadır. Selim ani bir kararla, Akgün'ü polise vermekten vazgeçer ve bu süreçte Akgün'ü geçici olarak evinde saklayacak, gerçek katili adalete teslim edecektir.Bu defa Selim'in de kariyeri büyük tehlike altındadır ve Akgün, kimsenin onun burada saklandığını öğrenmesine izin vermemelidir. Öte yandan Yağmur'un, Akgün'ün hemen karşı evde saklandığının farkına varması ise sadece birkaç saatini alır.Adalet Sitesi sakinleri ise çok yakın bir zamana kadar beraber yaşadıkları bu çocuğun kim olduğunu öğrenince şoke olurlar ve tepki gösterirler ancak Selim, ona yöneltilen eleştirilere kulak asmaz. Canan ise insanları sakinleştirmeye çalışırken, acımasız eleştirilerin hedefi haline gelir.Selim, katili ortaya çıkaracak bir yol ararken, Emniyete yapılan isimsiz bir ihbar, Selim'in polis tarafından aranan bir şüpheliyi evinde sakladığını bildirince Akgün'ün bulunduğu yerden kaçması gerekir. Akgün'ün kaçışına hiç ummadığı biri yardımcı olurken, Akgün bundan sonraki hayatının sürekli saklanarak geçeceği gerçeğiyle yüzleşir. Akgün, umutsuzluğa kapıldığında, bu durumdan kurtulmak için harekete geçmekten başka şansı olmadığını anlar.İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…Akgün, yapayalnız kalmıştır. Gideceği hiçbir yer olmadığı için savcının evinde kalmış olsa da bu durumu gururuna yedirememektedir. Adalet Sitesi'nden kaçmalı, yoluna tek başına devam etmelidir ve bunu yaparken de öldürülmemeyi başarmalıdır.Akgün, bir çıkış yolu ararken, İstanbul'dan tanıdık bir yüzle karşılaşması, bütün sorunlarını çözebilecek bir fırsat olarak karşısına çıkar. Ancak işler kontrolden çıkar ve karşısına çıkan bu fırsat Akgün'ün ve hiç istemediği halde Yağmur'un başını derde sokacak bir belaya dönüşür.FOX TV'de yayınlanan Son Yaz dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Son Yaz dizisi İzmir'in Çeşme ve Alaçatı bölgelerinde çekiliyor.Yeni bölüm Son Yaz FOX ekranlarında seyrcisiyle 13. bölüm yayınlanacak ve takip edilecek. Büyük seyirci kitlesi olan Son Yaz ilk bölümden itibaren çok izlendi ve şimdi Son Yaz 13. bölüm izle başlangıç saati kesinleşti. İlk bölümünden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen dizilerden Son Yaz 13. bölüm izlemek isteyenler için ekranlara geliyor.Akgün aklanmıştır. Ve artık onun için yeni bir hayat başlıyordur. Selim ve Selçuk Taşkın'a kirli işlere bulaşmayacağına dair söz verir ve Soner ve Eray'la ortak olduğu mekânı canlandırmaya karar verir. İstanbul'dan tanıdığı sürpriz bir sanatçıyla irtibata geçer ve onu mekânlarında konser vermesi için ikna eder.Yağmur, Akgün'ün başı beladan kurtulduğu için çok mutludur. Babasının üstü kapalı bir şekilde yaptığı, Akgün'den uzak durması yönündeki uyarıları ciddiye almaya pek niyeti yoktur. Diğer taraftan Akgün, Selim'le aynı çatı altında yaşarken, Yağmur'a yaklaşamayacağını bilir ancak kendisine hâkim olmakta zorlanır. Akgün, aşkına karşı koyamayacağını anladığında ciddi bir karar alması gerekecektir.Selim ise Akgün'le yaptığı operasyonun detaylarını saklayarak, katil zanlısı Cemal'i yakalar. Selim'in hikayesindeki boşluklar, inandırıcılığını sorgulatır ve süregelen soruşması kapsamında bu olayı da araştırması için bir muhakkik atanır. Canan, Selim'in başının bu sefer gerçekten derde girdiğinden emindir ve bunu durdurmak için harekete geçer.ALPEREN DUYMAZALİ ATAYFUNDA ERYİĞİTHAFSANUR SANCAKTUTANEMRE KARAYELSİNAN TUZCUŞEBNEM DÖNMEZARİF PİŞKİNSEZER KOÇHALİL BABÜRYASEMİN YAZICIERDEM ŞANLIYUNUS NARİNATA NEDİM ARMANSARP İKİLERCENGİZ OKUYUCUSuç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.