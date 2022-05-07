CANLI İZLE | Fenerbahçe'den taraftara açık antrenman

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarı önünde yapıyor.

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CANLI İZLE | Fenerbahçe'den taraftara açık antrenman
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07 Mayıs 2022 17:48
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanı taraftarıyla birlikte Ülker Stadyumu'nda yapıyor.

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