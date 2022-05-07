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CANLI İZLE | Fenerbahçe'den taraftara açık antrenman
CANLI İZLE | Fenerbahçe'den taraftara açık antrenman
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarı önünde yapıyor.
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07 Mayıs 2022 17:48
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