CANLI İZLE Fenerbahçe Bursaspor maçı, Bursa FB canlı skorlar

Fenerbahçe, şampiyonluk parolası ile yola çıktığı Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandoyadis sezonunu Bursaspor karşısında açıyor. Evinde oynadığı bu mücadelede alacağı galibiyetle taraftarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.Fenerbahçe, Ayew ve Slimani'yle başladığı İngiltere operasyonuna tam gaz devam etmek istiyor. Janssen, Sandro Ramirez, İndi ve Rojo; Sarı- Lacivertliler'in listesinde ilk sıralarda...İngiltere'de transfer dönemi sona erdi. Fenerbahçe'nin listesinde olan Vincent Janssen, Bruno Martins İndi, Sandro Ramirez ve Marcos Rojo, Premier Lig'den yeni bir takım bulamadı.4 oyuncunun da kulüplerinden ayrılmaları bekleniyor. Andre Ayew ve İslam Slimani ile İngiltere operasyonuna başlayan Sarı- Lacivertliler, bu yıldızlarla birlikte çalışmalarına tam gaz devam edecek.Tottenham'la Janssen için yapılan pazarlıklarda, hem Slimani transferi hem de İngiltere'de transfer döneminin bitmesiyle yönetimin eli güçlendi. Ancak Everton'ın İspanyol forveti Sandro Ramirez de artık listede. Önceliğin Ramirez'de olduğu öne sürüldü.Savunmada ise Bruno Martins İndi için başlayan görüşmeler devam ediyor. Damien Comolli, Cocu'nun isteği üzerine Manchester United'ın yıldızı Marcos Rojo için de girişimde bulunacak.Arjantinli savunmacı; Bailly, Jones, Smalling ve Lindelöf'ün arkasında kaldı. Kırmızı Şeytanlar'da forma şansı bulması zor. Rojo, stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.Benfica'nın teknik direktörü Rui Vitoria, Vitoria Guimaraes karşısında 3-0 öne geçmelerine karşın skorun 3-2'e gelme sebebi olarak oynayacakları Fenerbahçe maçını gösterdi.Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica, Portekiz Ligi'nde Vitoria Guimares karşısında 3-0 öne geçmelerine karşın mücadeleyi 3-2'lik galibiyetle tamamladı.Oyuncularının konsantrasyon sorunu yaşadığını vurgulayan Vitoria, "Oyunu kontrol altına aldık ve 3-0 öne geçtik. Her maç maksimum konsantrasyon gerekir. Fenerbahçe maçının düşünmemek gerektiği üzerinde durmuştuk. Ancak oyuncularımın aklı o maça gitmiş olabilir." ifadelerini kullandı.Maçı kazanmayı hak ettiklerini de dile getiren Rui Vitoria, "Sahada daha iyi takım bizdik ve kazanmayı hak ettik. Dördüncü golü atmalıydık. Yine de oyuncularım iyi performans gösterdi" şeklinde konuştu.Fenerbahçe, Leicester City'nin Cezayirli golcüsü Islam Slimani'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda İngiliz ekibiyle anlaşmak üzere...İngiltere'de transferin son gününde Fenerbahçe için flaş bir haber geldi. Sky Sports, sarı-lacivertlilerin uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Islam Slimani için anlaşmaya yakın olduğunu kaydetti.Beşiktaş'ın da transferi için temaslarda bulunduğu Cezayirli oyuncunun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı ve İngiliz ekibinin de transfere onay vermek üzere olduğu belirtildi.2016 yazında Sporting Lizbon'dan Leicester'a 30.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki Slimani, beklenen performansı gösterememiş ve geçen sezonun ikinci yarısında Newcastle'a kiralanmıştı. Slimani, 2 sezonda oynadığı 39 Premier Lig maçında 8 gol atıp 6 asist yaptı.Kariyeri boyunca 244 maçta görev alan Islam Slimani, 99 gol ve 28 asistlik bir performans sergiledi.Fenerbahçe'de Benfica maçında harikalar yaratan Martin Skrtel, yeni sezon öncesi Cocu'nun en güvendiği isimlerin başında geliyor. Slovak yıldızın liderliği, performansı ve tecrübesi teknik heyete umut veriyor.Sezona Benfica maçıyla başlayan Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in performansı en çok beğenilen konuların başında geldi. Slovak stoperin Portekiz'deki mücadelede ortaya koyduğu futbol, herkesi rahatlattı.Fenerbahçe formasıyla 3. sezonuna başlayan Skrtel, kulüpte de ciddi anlamda yer edinmiş durumda. Teknik direktör Phillip Cocu'nun da takımın başına geçtiği dönemden bu yana en çok güvendiği isimlerin başında Skrtel geliyor. Tecrübeli defans oyuncusu, liderliği, tecrübesi ve yüksek performansıyla Hollandalı çalıştırıcının desteğini bulmuş durumda. Benfica maçında da 90 dakikada harikalar yaratan 33 yaşındaki oyuncu, takımın en kritik isimlerinden.Kaleci Volkan Demirel ve Roman Neustadter ile iyiden iyiye diyaloğunu da artıran başarılı yıldızın, takım üzerindeki etkisi de arttı. Hem adaptasyonu hem deneyimi hem de liderliğiyle ön plana çıkan Skrtel, takım içerisinde saygı görüyor. Kaleci Volkan başta olmak üzere Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım gibi isimlerle beraber takım içinde ağırlığı olan Martin Skrtel, son 3 yılda teknik adamların da vazgeçilmezi oldu.Vitor Pereira ile Fenerbahçe dönemine başlayan deneyimli isim, Dick Advocaat, Aykut Kocaman ve Cocu ile beraber hep ilk 11'de yer aldı. Skrtel, Kjaer, Neto, Neustadter gibi isimlerle de formayı paylaştı, yerini hiç bırakmadı.Benfica maçı öncesi takımdaki konstrasyonu yükseltmek isteyen yönetim, tesisler yerine otelde kamp yapmayı planlıyor.Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile oynanan maçta 1-0 mağlup olsa da tur umutlarını Kadıköy'deki maça taşıyan Fenerbahçe'de teknik heyet, kritik mücadele öncesi önemli bir karar aldı.Takımdaki motivasyonu maksimum seviyeye çıkarmak için yoğun çaba harcayan sarı-lacivertli kurmaylar, maç öncesi tesisler yerine bir otelde kamp yapmayı planlıyor.Teknik direktör Cocu ve sportif direktör Comolli'nin bu konuyu yönetimle görüştüğü ifade edilirken, henüz net bir kararın verilmediği öğrenildi. Büyük önem verilen Benfica karşılaşması öncesi takımdaki konsantrasyonu yükseltme adına böyle hamlede bulunulacağı belirtildi.Fenerbahçe Teknik Direktör Phillip Cocu, Benfica maçının kayıp ismi Giuliano'yu yedek kulübesine çekmeyi düşünüyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Giuliano'nun Benfica önündeki performansından hiç memnun kalmadı.Hollandalı teknik adamın Giuliano'yu Bursaspor maçında yedek kulübesine çekerek, ciddi bur uyarı verebileceği konuşuluyor.Giuliano, mücadele olarak da iyi gözükmemişti.Valbuena hücumda etkili olamadığı gibi basit top kayıplarına devam etti. Giuliano ise sadece savunmada bir şeyler yapmaya çalışırken, hücumda kaybettiği toplarla dikkat çekti.Zorlu maça zaten forvetsiz maça çıkan sarı-lacivertliler bu iki isimden hücumda beklediği katkıyı alamayınca gol yollarında etkisiz kaldı. Teknik Direktör Cocu bu nedenle takımda değişikliğe hazırlanıyor. Bursaspor ve Benfica maçlarında iki isimden birinin kulübeye çekilmesi bekleniyor.Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Skrtel, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek verdi.Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.Skrtel, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamasında, her futbolcunun Türkiye'deki gibi bir atmosferde oynamayı çok isteyeceğini ifade etti.Türkiye'deki futbol ruhuna dikkati çeken 33 yaşındaki futbolcu, "İki yıldır Türkiye'deyim. Türkiye'nin birçok noktasına seyahat etme fırsatı buldum. Birbirinden farklı şehirler, stadyumlar ve özel yerler gördüm. Gittiğim her stadyumun çok güzel olduğunu söyleyebilirim. İnanılmaz atmosferler ve harika taraftarlar var." görüşünü paylaştı.Slovakya Milli Takımı'nın formasını 97 kez giyen ve Fenerbahçe'den önce Trencin, St. Petersburg ile Liverpool'da oynayan Skrtel, Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye'de yapılırsa hem futbolcular hem de yurt dışından gelecek futbolseverler için çok farklı bir deneyim olacağını vurguladı.Türkiye'de oynadığı her maçın ayrı bir keyif olduğunu ifade eden Skrtel, şunları kaydetti:"Oynadığınız her maçtan keyif alıyorsunuz. Gerçekten bu atmosferde olmaktan mutluyum. Eğer EURO 2024 Türkiye'de yapılırsa çok mutlu olurum. Gerek futbolcular gerek taraftarlar için farklı bir tecrübe olacağını düşünüyorum. Burada tutkulu taraftarlarla dolu muhteşem stadyumlar var. Her futbolcu Türkiye'deki gibi atmosferde oynamayı çok ister. Benim desteğim Türkiye'yle. Umarım UEFA EURO 2024 Türkiye'de olur.".Golcü sıkıntısı yaşayan F.Bahçe'ye iyi haber... Soldado'dan sonra Andre Ayew de sakatlığını tamamen atlattı.Golcü sıkıntısı yaşayan F.Bahçe'ye iyi haber... Soldado'dan sonra Andre Ayew de sakatlığını tamamen atlattı. Lizbon'daki Benfica maçını kaçıran Ganalı yıldız, dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Bursa karşısında oyuna ikinci yarıda girmesi beklenen Ayew'in, Kadıköy'de Benfica ile oynanacak rövanşta as kadroda olması bekleniyor. Phillip Cocu, Soldado'yu ise Timsah'a karşı ilk onbir için hazırlıyor.Kanarya, bir günlük iznin ardından Bursa maçının hazırlıklarına dün sabahki idmanla start verdi. Aslar aktif dinlenme yaptı, diğerleri ise pas ve kanat organizasyonları sonrası dar alanda taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Ayew, idmanın tamamında yer aldı..Zenit, Josef ile transfer görüşmesi yapmak için Fenerbahçe'den resmi belge istedi. Sürpriz bir ayrılık yaşanabilirTransfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken Fenerbahçe'ye Rusya'dan Josef de Souza için bir teklif geldi. Josef'i kadrosuna katmak isteyen Zenit, sarı lacivertli kulüpten Brezilyalı futbolcuyla görüşmek için yetki belgesi istedi.Rus ekibinin yetkililerinin, sportif direktör Damien Comolli ile temasa geçip, "Josef'e talibiz. Ancak önce futbolcuyla görüşmek, eğer anlaşırsak sizinle de bonservis pazarlığına oturmak istiyoruz" aktarımı yaptığı öğrenildi.Comolli'nin konuyu yönetimle ve teknik direktör Phillip Cocu ile görüşüp dönüş yapacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin, doyurucu bir teklif gelmesi halinde Josef'in Zenit'e transferine onay verebileceği konuşuluyor.Yılda 2.7 milyon euro kazanan Josef'in Kanarya'yla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarılacivertliler sambacıyı satarsa hem bu ücretten kurtulacak hem de transferleri yapabilmek için kaynak oluşturacak. 29 yaşındaki futbolcunun transfermarkt değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.Benfica maçının ilk yarısı bittiğinde soyunma odasına giden tünel karıştı. Volkan Demirel ile Rui Vitoria arasında gerginlik yaşandı.Volkan Demirel ile Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria arasında tartışma yaşanırken olayın detayları da ortaya çıktı. 0-0 sona eren ilk yarı Benfica'nın hocasını bir hayli kızdırırken Vitoria soluğu da hemen oyunu yavaşlattığını düşündüğü Volkan Demirel'in yanında aldı.Deneyimli file bekçisini iten Portekizli teknik adam, "Sarı kart görmeliydin" dedikten sonra sert bir tavırla Portekizce sözlerine devam etti.Volkan Demirel ise Vitoria'nın müdahalesi sonrasında İngilizce olarak "Bana dokunma" diyerek tepki gösterdi.Sonrasında maçın Belaruslu hakemi Kulbakov'un geldiğini gören Volkan, "Gördün mü? Bunu rapor et" diyerek tepki gösterdi.Araya girenler olayın daha da büyümesini önlerken gözler de hakemin raporuna çevrildi.Gol bölgelerinde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de, Islam Slimani transferi büyük heyecan yarattı. Oyuncuyu bir yıllığına satın alma opsiyonu olmadan kiralayan sarı lacivertli ekip, toplamda 5 milyon Euro ödeyecek.Fenerbahçe'de santrfor sıkıntısı sona eriyor. Sarı-lacivertliler, İslam Slimani için Leicester City ile anlaşmaya varırken, transferin bugün resmen kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Fenerbahçe bu transfer için İngiliz kulübüne 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca oyuncunun 2.5 milyon Euro olan maaşını da karşılayacak. Bu arada Leicester ile yapılan anlaşmada golcü futbolcu için satın alma opsiyonu olmadığı öğrenildi.Premier Lig'de transferin erken kapanması, sarı-lacivertlilerin Slimani'yi çabuk bitirmesi için avantaj sağladı. Leicester, son güne kadar oyuncusuna bonservisiyle talip çıkmasını bekledi. Ancak hiçbir takımdan teklif gelmeyince kiralamayı kabul etti. Slimani'nin "Evet" demesinde ise Dirar, Aatif, Belhanda ve Feghouli gibi Kuzey Afrikalı futbolcuların Türkiye'de top koşturması önemli bir faktör oldu.2016'DA Sporting Lizbon'dan Leicester'a 30.5 milyon Euro bonservis bedeliyle giden İslam Slimani İngiliz kulübünde istediği performansı sergileyemedi. Vardy ve Mahrez'in başrolünü üstlendiği hücum bölgesinde kendisine yer bulmakta zorlanan Slimani, geçen sezon devre arasında Newcastle'a kiralandı. 2017-18 sezonunda iki takımın formalarıyla sadece 3 kez 11'de lig maçına çıkan Slimani 1 gol atabildi.Fenerbahçe'nin genç Makedon yeteneği Eljif Elmas'la ilgili olarak önemli bir iddia ortaya atıldı. İşte Eljif Elmas'la ilgili o haber...Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Eljif Elmas, yeni teknik ekiple kendini ispatladı..Son olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçında ilk 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki genç orta saha, oynadığı etkili futbolla devlerin ilgisini çekti..Maçta 37 kez topla buluşan Elmas, yüzde 76'lık pas isabetinin yanı sıra ikili mücadelelerdeki cesur havasıyla farkını hissettirdi..Aykut Kocaman döneminde yeterli deneyime sahip ve hazır olmadığı için kadroya alınmıyordu.Portekiz'in A Bola gazetesi; Benfica karşısında Fenerbahçe'nin dinamosu görünümünü sağlayan bir oyun ortaya koyan Makedon futbolcunun, dünyaca ünlü takımların gözlemcilerini çok etkilediğini yazdı.Eljif Elmas'ın dışında Portekiz ekibinin 19'luk yıldızı Gedson Fernandes'i de izleyen Arsenal, Dortmund, Leverkusen, Manchester United, Tottenham ve Valencia gibi takımların gözlemcilerinin sarı-lacivertlilerin yıldız adayını, geleceğe dönük olarak listelerinin en başına yazdığı belirtildi..Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın ilgisini çeken Eljif Elmas, transferin sona erdiği İngiltere'de şimdiden gelecek sezon için mercek altına alındı.Yeni sezon için geç kalan İngiliz devlerinin, Makedon yıldız adayını takipte kalıp, sezon sonunda harekete geçeceği belirtildi.Brezilyalı yıldız futbolcu Ramires'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin karşısında Benfica çıkmıştı. Portekiz ekibi Ramires'e 2 milyon euro önerirken Fenerbahçe, 3 milyon euro önerdi.Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turuna kalmak için kapışan Fenerbahçe ile Benfica, transferde de Ramires için karşı karşıya gelmişti.Portekiz ekibi, bonservisini eline alan eski oyuncusuna senelik 2 milyon Euro teklif etti. Ancak Sambacı bunu yeterli bulmadı.Sarı-Lacivertliler'in ise Ramires için yıllık 3 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı öne sürüldü. İngiliz kulüpleri de tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgileniyordu ancak İngiltere'de transfer dönemi kapandı.Bu nedenle Ramires'in Fenerbahçe ya da Benfica'ya imza atacağı öne sürüldü.Fenerbahçe'de kanat mevkinde müthiş bir rekabet yaşanıyor. Valbuena, Ayew, Dirar, Barış ve Aatıf'tan sonra santrfor transferinin ardından Alper de bu yarışın işine girecek.Fenerbahçe'de kanatlardaki rekabet bu sezon çok daha da yoğun bir şekilde yaşanacak.Valbuena, Ayew, Dirar, Aataıf ve genç Barış ile birlikte santrfor transferinin ardından Alper Potuk da bu rekabetin içine girecek.Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, hazırlık maçları ve son olarak Benfica maçında olduğu gibi ofansif kanat oyuncularının hem pres hem de savunmaya maksimum katkı yapmasını istiyor.Bu durum kanat oyuncularının yükünü arttrırken formda olanın, iyi olanan sahada olacağı bir döneme de işaret ediyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, oyuncularını görüntülü analizlerle uyardı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, takımla birlikte Benfica maçının görüntülü analizini yaptı.Cocu, bu toplantıda hücum oyuncularını çok fazla top kaybı yaptıkları için uyardı. Cocu'nun uyarılarından Giuliano, Dirar, Valbuena ve Alper'in nasibini aldığı öğrenildi.Cocu toplantıda "Bu top kayıpları yüzünden hücumda neredeyse hiç etkili olamadık. İkinci maçta bu hataları yaparsak yine üretken olamayız. İleride top tutmalı ve oyunun merkezini oraya taşımalıyız" diye konuştu.Fenerbahçe'de Bursa sınavında Benfica maçı 11'inde rotasyona gidilmesi bekleniyor. Cocu'nun 4-5 oyuncuyu değişeceği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerde savunma bölgesinde başka alternatif olmadığı için Isla-Şener değişimi dışında sürpriz olmayacak. Orta alanda M.Topal'ın yerine Souza'nın forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Hücum bölgesinde ise Ayew, Barış, Soldado ve M.Ekici isimleri 11'e yakın. Öte yandan Ayew, takımla çalışmalarına devam etti. Sakatlığını atlatan Ganalı yıldızın forma giymesine engel bir durum yok.Sezonu Bursaspor maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, "Lige galibiyetle başlayalım devamı gelecek" dedi.Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Bursaspor ile oynayacakları maç öncesinde takımın durumunu değerlendirdi.Hollandalı teknik adam, "Sezon başı oynanan maçlar zordur. Kadromuzda eksikler var ve istediğimiz futbolu oynamak için de zaman lazım. Ancak bunlar bir bahane değil." dedi.Phillip Cocu, "Taraftarımızın stadı tamamen dolduracağını duydum. Bu güç takıma yansıyacaktır ve tüm sezon bu güçle maç oynamak istiyoruz. Çünkü geçen yıllarda bu konuda sıkıntılar çekilmiş. Herkes futbolumuzdan çok transferi merak ediyor ve soruyor. Biz ise elimizdeki mevcut kadromuzla neleri daha iyi yapabiliriz düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Bursaspor maçı ve transfer sözlerine devam eden Cocu, "Lig maçları sert geçecek. Hem bu sertliğe karşı koymamız, hem de bize kapanan takımlara karşı alternatif oyun planları üretiyoruz. Transfer tabii ki gerekiyor ama mali kriterler de belli" şeklinde konuştu.Fenerbahçe'de golcü sıkıntısı için çözüm aranıyor. Roberto Soldado'nun Bursaspor maçında sahada olması bekleniyor.Fenerbahçe'de golcü sıkıntısı için çözüm aranıyor. Benfica deplasmanında forvetsiz oynamanın problemleri iyice hissedildi.Son 15 dakika oyuna giren Roberto Soldado, maçı sorunsuz tamamladı. Elindeki kırık hala tam olarak kaynamasa da İspanyol futbolcunun ligin ilk maçında Bursaspor'a karşı sahada olması bekleniyor.Sarı-lacivertlilerde son yılların en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Topal ve Josef de Souza bu sezon farklı bir görüntüde olacak.Mehmet Topal ve Souza'nın bu sezon değişmeli olarak oynatılması hedefleniyor. Defansif iki ön liberolu sistemden vazgeçen Phillip Cocu, iki futbolcunun da performansından ve profesyonelliğinden memnun.Bu nedenle Hollandalı çalıştırıcı iki futbolcuyu dinlendirerek performans almaya çalışacak.Bu çerçevede yarınki Bursaspor maçında Souza forma giyecek. Benfica deplasmanında oynayan Mehmet Topal ise dinlendirilecek ve rövanş maçına saklanacak.