CANLI İZLE Fenerbahçe Ankaragücü maçı, Fenerbahçe maçı canlı skoru kaç kaç?

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI, TIKLAYIN...

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 99. randevuda: Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü Süper Lig'de 99. kez karşı karşıya gelecek.



Fenerbahçe'nin ligde attığı 183 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 62 golle karşılık verebildi.



Taraflar arasında Süper Lig'de en son 2011-2012 sezonunda yapılan maçları Fenerbahçe, evinde 4-2, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla kazandı.



İki takım arasında şimdiye dek yapılan 98 maçta, Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-9 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta ise eşitliği bozamadı.Fenerbahçe'nin ligde attığı 183 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 62 golle karşılık verebildi.Taraflar arasında Süper Lig'de en son 2011-2012 sezonunda yapılan maçları Fenerbahçe, evinde 4-2, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla kazandı.

İstanbul'daki maçlar: Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü , ligde şimdiye dek İstanbul'da 49 kez karşılaştı.



Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 3 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 111, MKE Ankaragücü ise 33 gol attı.



Farklı skorlu galibiyetler: Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.



MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek elde ettiği toplam 9 galibiyetini de tek farklı skorlarla aldı.





Fenerbahçe maçı kaç kaç? Şu anFenerbahçe Ankaragücü maçı canlı ve şifresiz olarak beİN Sports 1'de izlenebiliyor. Futbolseverler, Süper Lig'deki Fenerbahçe - Ankaragücü maçını Sporx'ten de takip edebilirler. HemenFenerbahçe'nin 21 Yaş Altı Futbol Takımı, ligin 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maç Fenerbahçe'nin 6-0 galibiyetiyle tamamlandı.Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Yusuf Mert Tunç, 19 ve 67. dakikalarda Serhat Kot, 62. dakikada Fatih Bektaş, 74. dakikada Eyüp Akcan ile 90. dakikada Mahsun Çapkan kaydetti.Fenerbahçe U21 Takımı, bu sonuçla puanını 16'ya yükseltti. Karşılaşmayı Damien Comolli de takip etti.Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, son 4 lig maçını da kazanamadı.Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyaspor karşısında tek golle alan sarı-lacivertiler, daha sonra Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'la berabere kalıp Çaykur Rizespor'a kaybetti.Süper Lig'de 9 haftada 9 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada yer alan Fenerbahçe, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci forma giyemeyecek.Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı İsmail Kartal'ın yaptığı MKE Ankaragücü'nün ise 13 puanı bulunuyor.Fenerbahçe, bu sezon evinde oynadığı 4 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi.Ligin ilk haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, 3 maçtır da seyircisi önünde galip gelemiyor. Ülker Stadı'nda son 3 karşılaşmada Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Kayserispor'a yenilip Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı.Fenerbahçe, Süper Lig'de son 3 maçında gol atmayı başaramadı.Geçen sezon ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe, bu sezon bu görüntünün oldukça uzağında kaldı.Son 3 maçta Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'a gol atamayan Fenerbahçe, ligde 289 dakikadır rakip fileleri havalandıramıyor.Sarı-lacivertliler, ligdeki son golünü 6. haftadaki Beşiktaş derbisinde 71. dakikada Andre Ayew'le kaydetmişti.İki takımı Süper Lig'de 6 sezon sonra karşı karşıya getirecek maç öncesi MKE Ankaragücü'nün 13, Fenerbahçe'nin ise 9 puanı bulunuyor.