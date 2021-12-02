(CANLI İZLE) Camdaki Kız Kanal D yeni bölüm (22. BÖLÜM)
Camdaki Kız yeni bölüm olarak 22. bölüm Kanal D HD ekranlara geliyor ve izleyiciler merakla bekliyor. Vatandaşlar yeni bölüm Camdaki Kız detaylarını merakla araştırmasını yapıyor. Peki Camdaki Kız 2 Aralık Perşembe 22. bölüm izle açıklaması yapıldı ve yayın saati belli oldu.
Yeni bölüm Camdaki Kız 22. bölüm açıklaması yapıldı ve hayranları yeni bölümü izlemek için beklentisini sürdürüyor. Canlı olarak 2 Aralık Perşembe günü Kanal D ekranlarında Camdaki Kız 22. bölüm yayınlanacak.
Camdaki Kız 22 Bölümünde, Cana, Sedat ve Nalan'dan intikam almak için şimdi de Adil'e tuzak kuruyor. Cana ve Adil'i samimi şekilde gören Nalan ise bu manzara karşısında şoke oluyor. Feride ise Adil'e aba altından sopayı gösteriyor! Öte yandan Sedat ve Nalan arasına yine bir ihanet giriyor!
CAMDAKİ KIZ 21. BÖLÜM ÖZET
Camdaki Kız 21. bölüm özeti, Sedat'ın geri dönüşüyle Koroğlu Konağı'nda fırtınalar kopar. Nalan, Feride'nin emriyle artık bambaşka biri olmaya başlar. Muzo ise büyük bir sırrı saklamak için söz verir. Cana ve Nalan karşı karşıya gelecekler mi?
CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI
Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları şöyledir: Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek
Sedat'ın geri dönüşüyle Koroğlu Konağı'nda fırtınalar kopar. Nalan, Feride'nin emriyle artık bambaşka biri olmaya başlar. Muzo ise büyük bir sırrı saklamak için söz verir. Cana ve Nalan karşı karşıya gelecekler mi?