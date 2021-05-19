(CANLI İZLE) Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları beIN Sports izle

Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları izle Süper Lig'de nefesleri kesen 2020-2021 sezonunu şampiyonlukla kapatan Beşiktaş, bugün kupasına kavuşacak. Vodafone Park'ta saat 19.03'te başlayacak törene Kovid-19 tedbirleri kapsamında taraftarlar alınmayacak.

19 Mayıs 2021 10:58
(CANLI İZLE) Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları beIN Sports izle
Beşiktaş şampiyonluk kutlamaları canlı yayın naklen izle Şampiyon Beşiktaş bugün gerçekleşecek törenle krallık tacını takacak. kupasına kavuşacak Kartal'ın kupa zaferi ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Dolmabahçe'de birlikte kutlanacak.
Süper Ligde çok büyük bir heyecan ve yarışa sahne olan 2020-2021 sezonu ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenecek törenle kupasını kaldıracak.

17:30'da başlayacak Beşiktaş Kupa Töreni Özel Yayını'nda Güntekin Onay, Tolga Zengin ve Önder Özen yorumlarıyla ekranlarınızda olacak.

Öte yandan yayın boyunca özel röportajlar ve Drone'dan kutlamaların eşsiz görüntüsü gibi detaylar da sizlerle buluşacak.
CANLI İZLE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Stattaki tören ve kutlamalar, Beşiktaş Kulübü'nün kurulaş yılı 1903'ü simgeleyen saat 19.03'te başlayacak. Lazer ve çeşitli ışık gösterilerinin yanı sıra Beşiktaşlı bazı sanatçıların konserlerinin yer alacağı program 21.15'te sona erecek.

Kutlamalarda Mustafa Sandal, Murat Boz, Hülya Avşar ve Simge Sağın mini konserler verirken çeşitli gösterilerle 16. şampiyonluk coşkusu yaşanacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsaminda Siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağı kutlama töreni, yayıncı kuruluş beİN Sports'tan tarafından canlı olarak ekrana getirilecek.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ve oyuncuların röportajları, iki saati aşkın yayın sırasında izleyicilere aktarılacak.

Beşiktaş Kulübü normalleşmenin ardından kupanın taraftarlarla özel bir törenle buluşturulacağını duyurdu. Beşiktaşlı taraftarların tekne ve yatlarla İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirmek istedikleri kutlamalara da Kovid-19 kısıtlamalar nedeniyle İstanbul Valiliği'nden izin çıkmadı. Siyah-beyazlı taraftarların en son 2017'de Boğaz'da düzenledikleri kutlamalar büyük beğeni toplarken, uzun süre gündemden düşmemişti.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI İZLE 

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