CANLI İZLE: Başakşehir Sivasspor maçı izle, Başakşehir Canlı izle

Sessiz sedasız şampiyonluğa yürüyen Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Avrupa Kupaları mücadelesi veren Sivasspor'u evinde ağırlıyor. Medipol Başakşehir Sivasspor mücadelesinin başlama saati 20:00Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası futbol ekonomi forumunda önemli açıklamalarda bulundu.İstanbul'da düzenlenen 'Uluslararası futbol ekonomi forumu' zirvesinde Başakşehir'in dünyaca ünlü forveti Emmanuel Adebayor, Türk futbolunu değerlendirdi.Konuşmasına Süper Lig'in bilinirliğinden başlayan Togolu yıldız, "Süper Lig'in bu kadar güzel ve cazip olduğunu bilmiyorduk. Geliştirilebilecek çok şey var aslında. Bunları oturup konuşmamız gerek. Ülke halinde oturup neyi daha iyi yapacağımızı konuşabiliriz. Sadece hakem hatasından bile şampiyonluk değişebiliyor" dedi.Türkiye'de oynayan yıldız futbolcular sorulduğunda Fenerbahçe'li Slovak defans oyuncusu Skrtel'den bahseden Adebayor, "Skrtel'i çok takdir ediyorum, çok iyi bir oyuncu. Kasımpaşa maçında da gördük, kafası yarıldı ve oyunu bitirdi. Tüm futbolcuların mantığı bu olmalı bence kafası patlasa bile oyunu bitirmeli." ifadelerini kullandı.Eski takım arkadaşı Cengiz Ünder için ise, "Cengiz Ünder ile 6 ay ile oynadım. Cengiz'e her gün çok çalışması gerektiğini söyledim. Kendi gözünden değil başkasının gözünden de bakmasını istedim, o da öyle yapıyor" diyerek sözlerini tamamladı.Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Başakşehirspor ile karşılaşacak Sivasspor'da ceza sınırındaki isimler kafalarda soru işareti yaratıyor.Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefini sürdürmeyi amaçlıyor.Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün saat 18.30'da İstanbul'da basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.Ligde son 2 haftada Trabzonspor'u 2-0 ve Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek 32. haftaya 47 puan ve averajla 7. sırada giren kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 1-0 kazanmıştı.Demir Grup Sivasspor'da Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde Arouna Kone, Hakan Arslan, Carl Medjani, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Auremir ve Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Bu futbolcular yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 33. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.Bir dönem Real Madrid'de de top koşturan ve kariyerini Medipol Başakşehir'de sürdüren 34 yaşındaki Togolu golcü Emmanuel Adebayor'dan özel açıklamalar geldi.Bir dönem Real Madrid'de de top koşturan ve kariyerini Medipol Başakşehir'de sürdüren 34 yaşındaki Togolu golcü Emmanuel Adebayor, Marca'ya özel bir röportaj verdi. İspanya günlerinden, Jose Mourinho anılarından bahsetti. İşte o açıklamalar..."Bir gün Bernabeu'ya gitmek orada maç izlemek ve "Merhaba" demeyi çok isterim. Kariyerinizde ne olacağını asla bilemezsiniz. Türkiye'de Başakşehir'de bir yılım daha var ama neler olacağını göreceğiz. La Liga'da sonraki sezonda oynamak isterim. İspanya'yı ve İspanyolları seviyorum. İnsanların davranış biçimlerini seviyorum. Dilini öğrenmek istiyorum""Jose Mourinho'yu çok seviyorum. Bana çok şey öğretti. Çok iyi bir profesyonel ve kazanmak isteyen mentaliteye sahip. İdmana hep zamanında gelirdi. Bazen bir video üzerinde 10 saat çalışırdı. Bazı yönlerden daha iyi gelşirdik. O bir fenomen. Soyunma odasında bizimle şakalaşırdı ama daha sonra basın toplantısında farklı biri olurdu. Ne olduğunu bilmiyorum ama farklı bir insandı, inanılmazdı. Bana gerçek bir profesyonel olmayı, kazanma mentalitesini ve ekstra çalışmayı öğretti""Sergio Ramos ile çok iyi anlaşırdım. Her zaman spor salonundaydı, ben de öyleydi. İngilizce konuşmayı severdi ama pek bilmiyordu. Şu anda daha iyi konuşuyor. Ben ona İngilizce'de yardım ederdim o da bana İspanyolca öğretirdi. Onalr için şu anda çok mutluyum""Cristiano Ronaldo ile çok iyi bir arkadaşlığımız var ve hala birbirimize mesaj gönderiyoruz. Cris idmandan hep en son çıkardı ve sonra da spor salonuna giderdi. Bunun yanında harika bir adam, iyi bir insandır. Marcelo da öyle""Arsenal'den Emmanuel Eboue en eğlenceli takım arkadaşımdı. Hep şakalaşır, hep güler. Sahada eğlenir ve süper bir yıldızdır. İnanılmaz bir insan. Bu onun yaşam tarzı... Marcelo farklı. Topla istediği her şetyi yapar ve dünyanın en iyi beklerinden biridir"Medipol Başakşehir şampiyonluk yarışında kendinden emin hareket ediyor. Son virajda psikolojik etkenlerin öne çıkması beklenirken, turuncu-lacivertlilerin avantajları dikkat çekiyor.Spor Toto Süper Lig'de tarihi bir sezon geçiren Medipol Başakşehir, son 3 haftaya büyük bir heyecanla giriyor.Bugün Demir Grup Sivasspor'u yenerek şampiyonluk iddiasını güçlü tutmak isteyen ve son ana kadar yarışta kalmayı hedefleyen turuncu-lacivertliler, psikolojik etkenleri göz ardı etmiyor.Teknik Direktör Abdullah Avcı ve takımı kritik 3 haftada rahat olup, kendine olan güvenini korumayı amaçlıyor. Ayrıca Başakşehir'in bu hafta ile birlikte bazı avantajlı tarafları da dikkat çekiyor. İlk olarak Sivasspor'u ağırlayacak İstanbul ekibi, rakiplerinden 2 gün önce maça çıkmış olacak.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pazar günü, Beşiktaş'ın da pazartesi oynayacak olması Başakşehir'i güçlü kılacak. Zira turuncu-lacivertli takım kazanması durumunda maç fazlasıyla lider olup, rahatlayacak.Diğer bir avantajlı taraf son 3 haftada Başakşehir'in en az baskıyı hissedecek takım olması. Avcı ve öğrencileri, diğer 3 rakibine nazaran taraftar ve camia baskısından bir hayli uzak görünüyor. Bu arada üst üste 4. sezon Avrupa kupalarına gitmeyi garantileyen Başakşehir, sportif başarı anlamında da istikrarını koruyarak sıkıntı yaşamadı. Bunun yanında takımların puan olarak yakın durması nedeniyle, son haftada oluşacak eşitlikte Başakşehir hem 4'lü hem de 3'lü averajda önde çıkıyor. Avcı'nın ekibi ikili averajda sadece Fenerbahçe'nin gerisinde bulunuyor.Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayacak Başakşehir'de, Teknik Direktör Abdullah Avcı önemli talimatlarda bulundu.Ligin son üç haftasına şampiyonluk umuduyla giren Medipol Başakşehir'de her şey Demir Grup Sivasspor galibiyeti üzerine kuruldu. Adebayor ile Mahmut'un cezaları, teknik direktör Abdullah Avcı'nın hesaplarını bozarken, tecrübeli teknik adam alternatifler üzerinde çalışıyor.Avcı, Adebayor'un alternatifi olarak görülen Mevlüt Erdinç ile Bajic'e "Hazır ol" emri verdi. Ligin başarılı takımı olan Sivas karşısında korkulu rüya görmek istemeyen Abdullah Avcı'nın iki golcüsünü de hazırladığı ancak Mevlüt'ün bir adım önde olduğu dile getirildi.Abdullah Avcı, rakibi Sivasspor'un etkili ayaklarını düşünerek, daha defansif bir yapıyla sahaya çıkmayı planlıyor. Bu nedenle de Mahmut'un alternatifi olarak Gökhan İnler gösteriliyor. Avcı'nın, ilerleyen dakikalarda İrfan Can Kahveci'yi oyuna alabileceği dile getirildi.Kendi maçlarını kazanmaktan başka bir düşüncesi bulunmayan Avcı, öğrencilerine de bunu telkin ederek, "Biz kendi işimizi yapalım, gerisine sonra bakarız" dediği öğrenildi. Haftanın ilk maçını oynayacak olmalarını bir avantaj olarak gören Başakşehir'in teknik patronu, olası bir galibiyetin rakipler üzerinde stres oluşturacağına vurgu yaptı.Mevlüt Erdinç 15'i ligde olmak üzere 25 maçta forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti.Turuncu Lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 4 Mayıs Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Galibiyet aldığı taktirde şampiyonluk yolundaki rakiplerinin karşılaşmalarını bekleyecek.Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında 4 Mayıs Cuma günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.Turuncu-lacivertliler, 32. haftaya lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde, 65 puanla ikinci sırada girdi. Son iki maçını kazanan Demir Grup Sivasspor ise haftaya 47 puan ve averajla 7. sırada başladı.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazandı.Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir bu mücadelede forma giyemeyecek.Sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşan ve tedavisi süren Arda Turan ile sakatlığı geçen ve son idmanda takımla çalışan İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.Medipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde Junior Caicara, İrfan Can Kahveci ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor.Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, 33. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası futbol ekonomi forumunda önemli açıklamalarda bulundu.Medipol Başakşehirspor Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder transferinden altyapıya kadar önemli açıklamalarda bulundu.Sözlerine Başakşehirspor'un yapılanması ile başlayan Gümüşdağ, ''Başakşehir futbol kulübünün kurulduğu yıl ilk 4 te gördük, geçen sene şampiyonluğu kıl payı ile kaçırdık, bu sene de şampiyonluk yolunda devam ediyoruz. 4 yıllık istikrar çok önemli. Olay sadece 1 yıl şampiyon yapıp 10 yıl küme düşmeye oynamak değil. Olay, istikrarlı denk bütçe ile ayağını yorganına göre uzatmak. Kendi şirketimde sorumluluğum ne ise burda da aynısını yapıyorum. Neden? Şampiyon olursam ayrı, 2. olursam ayrı, 4. olursam ayrı gelirim var'' dedi.Transferler ve altyapı ile ilgili ise, ''Rekor Galatasaray'ın elindeydı, Arda'yı Atletico Madrid'e 13 milyon euroya satmıştı. Şu an rekor 15 milyon euro ile Cengiz'e geçti. 12.5 milyon keş, 2.5 sonradan verdiler. Cengiz gol attıkça para gelmeye devam etti. Manchetser City ile Roma arasında kararsız kalmıştık, Roma'da karar kıldık. Hızlı karar almak ve kalıcı olmak için denk bütçe yapmamız lazım, Başakşehir'de uzun vadede birini çıkaramazsa olmaz. Altyapıdan birilerini çıkartacağız.'' ifadelerini kullandı.Gümüşdağ, gelişen teknoloji hakkında, ''Teknoloji her alana girdi, teknik direktörler öyle teknoloji kullanıyorlar ki... Önceden böyle bir şeyler yoktu. Biz yöneticiler, bunlara açığız. Yurtdışına açığız, toplantılar halindeyiz.'' ifadelerini kullandı.Özellikle Finansal Fair Play'a değinen ve kulüplerin borçları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Gümüşdağ;''Ben oyuncu satmak zorundayım, ekonomik bağlam yapmak zorundayım. 7.ci olduğunuzda farklı, 4. olduğunuzda farklı, 1. olduğunuzda farklı para alıyorsunuz . UEFA'ya katıldığımız için 10 milyon para aldık, 2 oyuncu sattık 30 milyon. 150 milyon Tl ediyor.''''Başakşehir'e son dönemde genç oyuncular aldık. Cengiz Ünder'i 460 bin Euro ya almıştık. Kerim'i 1 milyon euro ya almıştık. Bunu yapmak zorundayım.''Konuşmasına Başkanlığa başladığı günden itibaren yaptığı mali yaptırımlar üzerinden devam etti,''4 yıldır istikrarlı bir kulüp olarak gidiyoruz, Geçmişte gerek Çin'den gerek Uzak Doğu'dan gerek Arupa'dan görüştüğümüz kişiler oldu. Bunlar gelecekte olabilir. Bunu da kulübü büyütmek için kullanırız. Biz burayı bir model olarak geliştirmek istiyoruz. Milan, İnter, PSG bunların hepsinin sahipleri var. 1-5 yıl önce başka kişilerindi. Biz satmak ya da çıkmak istemiyoruz, ortak bulursak daha sıcak bakarız dedik. Durum bundan ibaret.''''Başakşehir Spor Kulübünün borcu yok, denk bütçeyiz. FFP'e uymak zorundayız, bugün bazı camialar bunlarla mücadele ediyor. Geçmişten gelen, geçmiş başkanlardan binen başkanların borçları var. Bunlar transfer yasağı gibi kulüplerin önüne geçiyor. Servet Yardımcı UEFA'da yönetimde Türkiye'yi temsil ediyor bunu biliyoruz ama FFP olmazsa olmazımız. Bildiğim kadarıyla 4 kulübün borcu 2 milyar dolar civarında. Bunlar 100 yıl çınarlar saygı duyduğumuz değerler, onlar olmazsa bizler olmayız. Sadece Göztepe ya da Başakşehir'in olması yetmez.''''Bugün baktığınızda şirketleşmeden başka yol yok. Dernekler kanunlar tabii olarak gidiyor ve dernekler bunları kaldıramayacak düzeyde. Dernekler statüsü, vakıf statüsüne mü döner bilemiyorum. Biz FFP'in arkasında durmalıyız. Ben bugün Başakşehir futbol kulübü değilde dernek yapsaydım, bırakırken bir de bi transfer patlatıp veda etseydim 100 milyon borçla daha büyük sorunla veda edebilirdik. Mesele sadece sadece şampiyonluk değil, yarın sabah bu sorunları nasıl aşarız sorunu. TFF yapmasa UEFA geliyor diyor sen yasaklısın. Bence bunun için bir milat oluşturulmalı, FFP'e uyan bir yapıya uyuşması lazım.''