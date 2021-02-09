(CANLI İZLE BARAJ 26. BÖLÜM) FOX izle kesintisiz youtube izle yeni bölüm

Ekranların sevilen dizisi Baraj 26. bölüm izle seyircilerle 9 Şubat Salı günü yayınlanacak. Yeni bölüm Baraj 26. bölümünde yaşanan olaylar izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Baraj yeni bölüm izle, Baraj 26. bölüm, Baraj 9 Şubat 2021 Salı canlı yayın takip etmek isteyenler haberimizi göz atabiliyor.

09 Şubat 2021 13:26
(CANLI İZLE BARAJ 26. BÖLÜM) FOX izle kesintisiz youtube izle yeni bölüm
Baraj FOX ekranlarında yeni bölüm her Salı günü yayınlanıyor ve sevenleri merakla bekliyor. Yayınlanan yeni bölüm Baraj dizisinde 26. bölümde yaşanan olaylar izleyicilerin en merak ettiği bölümlerin başında yer alıyor. Eski Yeşilçam film uyarlaması olan Baraj dizisine ilişkin yeni bölüm son bölüm öğrenmek istenen her şey belli oldu.

Baraj yeni bölüm ne zaman?: Baraj dizisi yeni bölümü Salı günleri yayınlanmaktadır ve Baraj 26. bölüm 9 Şubat 2021 Salı saat 20:00'de yayınlanacak.
BARAJ FOX 26. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BARAJ 26. BÖLÜM ÖZETİ, 26. BÖLÜM BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar'ın planı işe yaramış, Nazım, Nehir'e olan güvenini kaybetmiştir. Nazım ona bir kez daha sırtını dönünce Nehir ondan tepki alabileceği tek şeyi yapmaya, Tarık ile evlenmeye karar verir. Fakat Zahra, Tarık'ın başkasıyla evleneceğini öğrendiği anda kendisi dahil herkesi yakacak bir hamle yapmaya hazırdır.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? BARAJ 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir, Nazım'a Mert'in onun oğlu olduğunu söylemiştir fakat Nazım'ın gerçekleri kabullenmesi ve geçmişte uğradığı haksızlıkları affetmesi kolay olmayacaktır. Gerçekler ortaya çıktıktan sonra Nazım'ı Nehir'e kaybetmekten korkan Bahar ise olayların gidişatını kendi eline almaya karar verir.

 

BARAJ HANGİ FİLMİN UYARLAMASIDIR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

BARAJ DİZİ KONUSU NEDİR?

"Nazım'ın (Feyyaz Duman),internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır" şeklinde özetlenebilir. Baraj oyuncu kadrosu haberimizde...

BARAJ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baraj dizisi Sakarya'daki Akçay Barajı şantiyesinde bir bölümü çekilmiştir. Baraj dizisi Sakarya'da çekilmektedir.

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Gizem Karaca, Hira Su Yıldız yer almaktadır.

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