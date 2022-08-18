CANLI İZLE Austria Wien Fenerbahçe izle, Spor Smart linki

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18 Ağustos 2022 21:45
CANLI İZLE Austria Wien Fenerbahçe izle, Spor Smart linki
FB maçı izle, Austria Wien Fenerbahçe linki! UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA






UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek.

Başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma D Smart platformundan canlı yayınlanacak.

Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak.

Sarı-lacivertliler, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırmıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçta iyi bir skor alarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmak için Kadıköy'e avantajlı dönmeyi hedefliyor.

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Eksikler

Sarı-lacivertli ekipte cezalı Emre Mor ve sakatlığı bulunan Bruma kadroda yer almadı. Bruma'nın yerine Filip Novak kadroya dahil edildi.

11'ler

Avusturya Wien

Früchtl, Galvao, Huskovic, Mühl, Wustinger, Braunöder, Ranftl, Fischer, Fitz, Martins, Koumetio.

Fenerbahçe
Altay, Lemos, Szalai, Peres, Alioski, İsmail, Crespo, Ferdi, Rossi, King, Serdar Dursun.




10 isim UEFA kadrosunda yok

Fenerbahçe, kadrosunda bulunan 11 futbolcuyu çeşitli nedenlerle UEFA kadrosuna bildirmedi.

Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare, Serdar Aziz, Joao Pedro, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Mergim Berisha, Tiago Çukur, Burak Kapacak kadroda yer almadı.

Avrupa'da 245. randevu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya'nın Austria Wien takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 245. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 244 müsabakada 88 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 306 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.

Kupa 2'de 127. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde ise 127. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 126 müsabakada 53 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 171 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 72 maça çıktı. Bu müsabakalarda 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 99 gol atarken, 70 gol yedi.



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