Canlı izle Arıza 20. bölüm izle Show TV reklamsız kesintisiz HD
Arıza Show TV'de her Pazar olduğu gibi 31 Ocak Pazar günü de yayınlanacak ve takipçileri çok heyecanlı. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana ilgiyle takip edilen Arıza son bölümüyle yayınlanacak. Yeni bölüm Arıza 20. bölüm canlı izle tek parça full yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşanacak. Arıza saat kaçta ne zaman, Arıza son bölüm izle canlı, Arıza 31 Ocak 2021 Pazar saat kaçta hangi kanalda detayları haberimizden okuyabilirsiniz. Tolga Sarıtaş'ın başrolünde oynadığı Arıza son bölüm ile birlikte yeni bölüm izle 20. bölüm hangi kanalda saat kaçta detayları ile ilgili gerçekler ortaya çıktı.
Yeni bölüm Arıza 20. bölüm Pazar günü 31 Ocak tarihinde ShowTV ekranlarında yayınlanacak. Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Arıza dizisi 20. bölümünde de izleyiciyle buluşacak. Arıza yeni bölümünde Ali Rıza karakterinin başına gelenlerin anlatıldığı dizide 20. bölüm ShowTV'de televizyonda yayınlanacak. Konsorsiyumun Burak'a kestiği raconun ne olduğu ise büyük merak uyandırıyor. Arıza dizisi izle, Arıza dizisi nerede çekiliyor?
Arıza 20. Bölüm izle 31 Ocak 2021 Pazar günü saat 20:00'de Show TV son bölüm yayınlanacak.
Ali Rıza'nın İhtiyar'ın adamı Safir ile karşı karşıya geldiği gerilim dolu tanıtımda Halide'nin sorgudaki zor anları dikkat çekiyor. Safir, sevdikleriyle tehdit ettiği Ali Rıza'yı zor bir seçim yapmak zorunda bırakırken, Ali Rıza'nın ne yapacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor.
ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU KONUSU ÖZETİ
Ali Rıza için telaşlanan Halide'nin korku dolu anlarının ekrana geldiği tanıtımda Burak, olanlar yüzünden abisi Murat'tan hesap soruyor. Ali Rıza ve Halide'nin bulunduğu araca saldırı düzenlenmesi gerilimi giderek artırırken, Burak'ın "Baba" diye haykırışı akıllara "Fuat Ersoylu'ya ne oldu?" sorusunu getiriyor. ARIZA SON BÖLÜMDE NE OLDU ÖZET
Ali Rıza apar topar Halide'yi hastaneye yetiştirir. Haberi alan Haşmet, kızına bir şey olursa kimseyi sağ koymayacağını söyler. Burak ise Ali Rıza'dan önce Numan'a ulaşmak ister ama başarılı olamaz çünkü Ali Rıza, Numan'ı yakalamış ve öldürmüştür.
Oğlundan bir türlü haber alamayan Fuat ise konsorsiyumu toplar, Haşmet'le Ali Rıza'nın oğlunu öldürmüş olabileceğini söyler. Ali Rıza ise toplantıya gelir ve Burak'ı Fuat'ın önüne atar çünkü Burak yaptığı her şeyi itiraf etmiştir. Bunun üzerine konsorsiyum Burak'ı idama mahkûm eder. Fuat oğlunu bu ölümden kurtarmak için bir plan yapar fakat plana sürpriz bir şekilde Ali Rıza dâhil olur.
ARIZA SON BÖLÜM KONUSU, 17. BÖLÜM ÖZET
Yeni bölümüyle Arıza son bölümü 17 Ocak Pazar günü yayınlanacak 18. bölüm ve izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Arıza son bölüm izleyiciler tarafından çok sevildi ve her haftanın sonunda yani pazar günler yeni bölüm ekranlara geliyor. Yeni bölümde bir çok ilginç detay izleyicilere aktarılacak ve Arıza dizisi yeni bölüm ne zaman saat kaca hangi kanalda detayları son bulacak.
ARIZA NEREDE ÇEKİLİYOR?
Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen Arıza dizisi İstanbul'da Çamlıca tepesi, Ortaköy sırtları, Üsküdar ve Beykoz gibi ilçelerde çekiliyor.
ARIZA KONUSU NEDİR?
Ailesine düşkün, mert ve dürüst bir adam olan Ali Rıza'nın hayatı; tesadüfen arabasına binen Halide'yi kurtarmasıyla değişir. Ali Rıza'nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide'nin kaderinde ise gün yüzüne çıkan karanlık geçmişi ile yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yolda beraber yürüyeceklerinin henüz farkında değillerdir.
ARIZA SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE
ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI
Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
ARIZA SON BÖLÜMDE NE OLDU? ARIZA GEÇEN BÖLÜM ÖZETİ
Arıza son bölüm Ali Rıza ve Haşmet'in restleştiği tanıtımda Halide olanların sebebini sorguluyor. Ali Rıza'yı tehdit eden Haşmet'in, Fuat'ın yanına gitmesi dikkat çekerken Fuat, Ali Rıza ve Muzaffer'in sırrını öğrenmeye adım adım yaklaşıyor.