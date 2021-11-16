(CANLI İZLE) 9. bölüm Evlilik Hakkında Her Şey Salı yeni bölüm full

Azra, Sergen'in duruşmada ansızın boşanmaktan vazgeçmesiyle köşeye sıkışmış olsa da ondan boşanmaya kararlıdır. Melisa, Koray'ın vereceği tepkiden korkarken beklemediği bir tavırla karşılaşacaktır. Sanem, Ural'ın davayı kazanabilmesi için olağanüstü bir mücadele verirken ikili iyice yakınlaşır fakat kendilerini bekleyen sarsıcı sürprizden habersizlerdir. Çolpan, Yıldırım'a yardım etmek için Arsen & Cevher Hukuk'a gelmeye başlayınca Erman ikilinin yakınlığından şüphelenir. Güneş yaptığı bir planla Faruk'la ilgili sır perdesini kaldırmak üzere tüm aileyi bir araya getirir. Geçmiş defterlerin hesabı görülürken üç kız kardeş derinden sarsılacakları bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Yolun sonuna yaklaştığını fark eden Jale ise Azra'ya karşı son hamlesini yapar.

Sergen'den problemsiz bir şekilde boşanabilmek için gerekli tüm evrakları tamamlayan Azra, Yıldırım'a sürpriz bir ziyarette bulunur. Bu esnada Koray, Melisa'yı kontrol altında tutabilmek için yeni bir taktiğe başvuracaktır. Durum karşısında eli kolu iyice bağlanan Melisa'nın tek çıkış yolu olan Azra'yla buluşması daha da zorlaşır. Eylül'ün sırrı ile ilgili yeni bir ipucu bulan Sanem, Ural'la yeni bir maceraya atılır. Bu sırada emeklilik hayatına adapte olmaya çalışan Çolpan, Yıldırım'dan beklenmedik bir teklif alır. Azra, kararlı adımlarla boşanma yolunda ilerlerken kendisini bekleyen kötü sürprizlerden habersizdir.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Evlilik Hakkında Her Şey senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey izle full 9. bölüm (YENİ BÖLÜM) olarak yayınlanıyor. Peki Evlilik Hakkında Her Şey 9. bölüm izle full, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm izle ne zaman detaylarını haberimizden görebilirsiniz...BBC yapımı, "The Split" dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm olarak FOX TV Hd yayın full canlı 9. bölümde yaşananlar merakla bekleniyor.Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru YavrucukBir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla "Evlilik Hakkında Her Şey"; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek…