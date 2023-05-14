CANLI: SEÇİM SONUÇLARI

Adaylar AA (Açılan Sandık: %25.69) İHA (Açılan Sandık: %3.69) ANKA (Açılan Sandık: %4.8) R.T. Erdoğan %54,27 % 54.2 %49,82 Kemal Kılıçdaroğlu %39,75 % 39.07 %44,85 Sinan Oğan %5,42 %5,47 %4,80 Muharrem İnce %0,56 % %1.25 %0,53

Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti.28. dönem parlamentosunu belirlemek üzere bugün 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 bin 884 sandıkta oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı için üç aday, Meclis'e girmek için ise 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı mücadele ediyor.Yurtiçi ve yurtdışındaki toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941. 18 yaşını dolduran 4 milyon 904 bin 672 seçmen bugün ilk kez oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısına 2 bin 435 yeni seçmen daha eklenecek.60 milyon 697 bin 843 yurtiçi seçmenin 30 milyon 710 bin 790'ını (yüzde 50.6) kadınlar, 29 milyon 897 bin 53'ünü (yüzde 49.4) erkekler oluşturdu. Yurtiçinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayısı 989 bin 543, 75 yaş ve üzeri seçmen sayısı 3 milyon 180 bin 802. Cezaevindeki seçmen sayısı 53 bin 172.Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasak. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız Yemek verilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak. Seçim günü saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00-21.00 arasında YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak. YSK bu saati daha erkene çekebilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek.İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak.YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını 14 Mayıs saat 23.59'a kadar ilan edecek.- "EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.- Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyun geçersiz sayılmasına neden olacak.- Oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.- Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçerli olmayacak.Müşahitler ile bölgede kayıtlı seçmenler sayım işlemlerini izleyebilecekBir sandık üyesi zarfları vermek, iki üye oyları cetvele işlemek, bir üye de zarfları korumak ile görevli olacak. Bu sırada siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile sandık bölgesinde kayıtlı tüm seçmen işlemleri izleyebilecek.Sayım ve döküm işlemi tamamlanınca tüm belgeler seçim torbasına konulup ağzı bağlanarak ilçe seçim kurulu mührü basılacak. Hazırlanan seçim torbası ve mühür, sandık kurulu başkanı ve en az 2 üye ile hızlıca ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilecek. İlçe seçim kurulları sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi işlemlerini siyasi parti temsilcileri ve müşahitlerin huzurunda yapacak. Tüm tutanaklar birleştirilerek il seçim kuruluna gönderilecek.Yurtiçi seçmenler isterlerse Muharrem İnce'nin adının altına mühür basabildi. Bu oylar geçersiz sayılmayacak. Ancak, Muharrem İnce çekilen aday sıfatıyla yüzde 50+1 alsa da mazbata verilmeyecek. Bu durumda 2. ve 3. aday ikinci tura kalmış sayılacak. İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi bu iki aday arasında gerçekleşecek.