CANLI: İspanya - İngiltere

Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
CANLI: İspanya - İngiltere
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2023 12:58
Son güncelleme 20 Ağustos 2023 14:03
Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde, İspanya ile İngiltere kozlarını paylaşıyor.

CANLI: 2. DEVRE

İSPANYA: 1 / 29' Carmona
İNGİLTERE: 0 

11'ler:

İspanya: Coll, Batlle, Paredes, Codina, Carmona, Abelleira, Bonmati, Hermoso, Redondo, Caldentey, Paralluelo.

İngiltere: Earps, Bronze, Bright, Greenwood, Carter, Daly, Walsh, Stanway, Toone, Hemp, Russo.

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery