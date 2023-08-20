Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde, İspanya ile İngiltere kozlarını paylaşıyor.
CANLI: 2. DEVRE
İSPANYA: 1 / 29' Carmona
İNGİLTERE: 0
11'ler:
İspanya: Coll, Batlle, Paredes, Codina, Carmona, Abelleira, Bonmati, Hermoso, Redondo, Caldentey, Paralluelo.
İngiltere: Earps, Bronze, Bright, Greenwood, Carter, Daly, Walsh, Stanway, Toone, Hemp, Russo.
CANLI: 2. DEVRE
İSPANYA: 1 / 29' Carmona
İNGİLTERE: 0
11'ler:
İspanya: Coll, Batlle, Paredes, Codina, Carmona, Abelleira, Bonmati, Hermoso, Redondo, Caldentey, Paralluelo.
İngiltere: Earps, Bronze, Bright, Greenwood, Carter, Daly, Walsh, Stanway, Toone, Hemp, Russo.