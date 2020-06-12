Canlı iddaa heyecanı Tuttur.com'da

Futbolun tam anlamıyla geri dönmesinin ardından canlı iddaa ateşi de Tuttur.com'da adeta alev aldı.
Büyük bir futbol şöleninin yaşanacağı cumartesi günü, Tuttur.com'da canlı iddaa heyecanına ortak olabilirsiniz.
Maçlardan hemen önce sizler için hazırlanan Popüler Kuponlara göz atabilir; Sosyal Bahis kategorisinde de iddaa fenomenlerinin kazandıran kuponlarından yararlanabilirsiniz.
Tuttur.com'da cumartesi günü, canlı iddaa olarak oynanabilecek maçların listesine aşağıdan ulaşabilir ve maçlara Tuttur.com'dan canlı olarak iddaa oynayabilirsiniz
CANLI İDDAA'NIN EVİ: TUTTUR.COM
HEMEN TIKLA VE OYNAMAYA BAŞLADI!
Büyük bir futbol şöleninin yaşanacağı cumartesi günü, Tuttur.com'da canlı iddaa heyecanına ortak olabilirsiniz.
Maçlardan hemen önce sizler için hazırlanan Popüler Kuponlara göz atabilir; Sosyal Bahis kategorisinde de iddaa fenomenlerinin kazandıran kuponlarından yararlanabilirsiniz.
Tuttur.com'da cumartesi günü, canlı iddaa olarak oynanabilecek maçların listesine aşağıdan ulaşabilir ve maçlara Tuttur.com'dan canlı olarak iddaa oynayabilirsiniz
CANLI İDDAA'NIN EVİ: TUTTUR.COM
HEMEN TIKLA VE OYNAMAYA BAŞLADI!
|13:00
| Jeonbuk Incheon - United FC
|13:00
| Suwon Samsung Bluewings - Gangwon FC
|13:00
| Sangju Sangmu Phoenix - Pohang Steelers
|14:00
| Holstein Kiel - Wehen Wiesbaden
|14:00
|Heidenheim - Jahn Regensburg
|14:00
| Nürnberg - Greuther Furth
|15:00
|Espanyol - Alaves
|16:30
| F. Düsseldorf - B. Dortmund
|16:30
| Paderborn- Werder Bremen
|16:30
| Köln- Union Berlin
|16:30
| Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
|16:30
| Wolfsburg - Freiburg
|18:00
| Celta Vigo - Villarreal
|18:00
|Santander - Lugo
|18:00
| Hobro - AC Horsens
|18:30
| Başakşehir - Alanyaspor
|19:30
| Bayern Münih - Monchengladbach
|20:30
| CD Leganes - Real Valladolid
|21:00
| Beşiktaş - Antalyaspor
|21:00
| Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
|22:00
| Napoli - Inter
|22:30
| Zaragoza - Alcorcon
|23:00
| Braga - Boavista
|23:00
| Mallorca - Barcelona