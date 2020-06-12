Canlı iddaa heyecanı Tuttur.com'da

Futbol geri döndü, iddaa heyecanı tam anlamıyla yeniden zirve yaptı. Canlı iddaa sen de kazanmak için bu fırsatı kaçırma....

Haber; Sporx.com
Canlı iddaa heyecanı Tuttur.com'da
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12 Haziran 2020 19:25
Futbolun tam anlamıyla geri dönmesinin ardından canlı iddaa ateşi de Tuttur.com'da adeta alev aldı.

Büyük bir futbol şöleninin yaşanacağı cumartesi günü, Tuttur.com'da canlı iddaa heyecanına ortak olabilirsiniz.

Maçlardan hemen önce sizler için hazırlanan Popüler Kuponlara göz atabilir; Sosyal Bahis kategorisinde de iddaa fenomenlerinin kazandıran kuponlarından yararlanabilirsiniz.

Tuttur.com'da cumartesi günü, canlı iddaa olarak oynanabilecek maçların listesine aşağıdan ulaşabilir ve maçlara Tuttur.com'dan canlı olarak iddaa oynayabilirsiniz

CANLI İDDAA'NIN EVİ: TUTTUR.COM
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13:00 Jeonbuk Incheon - United FC
13:00 Suwon Samsung Bluewings - Gangwon FC
13:00 Sangju Sangmu Phoenix - Pohang Steelers
14:00 Holstein Kiel - Wehen Wiesbaden
14:00 Heidenheim - Jahn Regensburg
14:00  Nürnberg - Greuther Furth
15:00 Espanyol - Alaves
16:30  F. Düsseldorf - B. Dortmund
16:30  Paderborn- Werder Bremen
16:30  Köln- Union Berlin
16:30 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
16:30 Wolfsburg - Freiburg
18:00 Celta Vigo - Villarreal
18:00 Santander - Lugo
18:00 Hobro - AC Horsens
18:30 Başakşehir - Alanyaspor
19:30  Bayern Münih - Monchengladbach
20:30 CD Leganes - Real Valladolid
21:00 Beşiktaş - Antalyaspor
21:00  Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
22:00 Napoli - Inter
22:30 Zaragoza - Alcorcon
23:00 Braga - Boavista
23:00 Mallorca - Barcelona


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