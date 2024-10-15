CANLI| İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"Samsun'da 38 dereceydi hava. Oradan eksi derece olan bir yere gittik. İlk başta oynanmaz diyorlardı. Saha ne kadar çözülse de altı beton gibiydi. Ama bizim için iyi oldu. Çocukları tebrik ediyorum."



"MONTELLA İLE BENİM ARAMIN İYİ OLMASI ÖNEMLİ DEĞİL"



"Montella ile benim aramın iyi olması önemli değil. Önemli olan oyuncularla arasının iyi olması. Hem benimle hem de oyuncularla arası iyi."





"Bence bu milli takım kadrosu hem tarihin en iyi jenerasyonu hem de en karakterli kadrosu. Oyuncularımız aslan gibi mücadele etti."



"KAYSERİ'DE HERHALDE GALLER'İ YENERİZ"



" Hollanda maçından sonra hepimiz üzüldük. 8 yaşındaki kızım 'baba niye üzülüyorsun, önümüzde Dünya Kupası var. Git futbolun başkanı ol. Dünya Kupası şampiyonu olacağız' dedi. Hedef koyacaksınız kendinize. Kadromuz gerçekten çok iyi. Milletler Ligi'ni 1. bitirirsek Dünya Kupası için play-off oynayacağız. Kayseri'de herhalde Galler'i yeneriz."



"DÜNYA KUPASI'NA KATILIRSANIZ EVİNİZ HAZIR"



"22 senedir Dünya Kupası'na katılmıyoruz. Böyle bir imkan varsa sadece futbolcular değil siz de yönetim olarak elinizden geleni yapacaksınız. Bodrum'da 4 bin tane villa yapıyoruz. Futbolcu arkadaşlarımıza 'Dünya Kupası'na katılırsanız eviniz hazır' dedim. Sadece onunla da kalmaz. Orada başarı gelirse hayal etmeyeceğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Evleri kendi cebimden vereceğim. Federasyon bütçesiyle ilgisi yok. Öyle saçma şey olur mu?"



LALE CANDER'İN GÖREVDEN ALINMASI



"İlk seçildiğimiz günden beri hedefimiz güzel şeyler yapmak. Yapamadığımızda yapamıyoruz der ve görevi yapabilecek birine devrederiz. Bu yönetim kurulu arkadaşımızın da farklı farklı işleri var. Yönetim kurulunda rahatsızlık çıktı. Federasyonda olmayan şeyleri olmuş gibi dışarı servis ederek talihsiz bir şeyler yaptı. Biz de arkadaşlarımıza söyledik. İstifa edip gitsin diye."



"BİRİNİ TFF'YE ALDIM MI?"



"Benim 12 kardeşim 300'e yakın yeğenim var. Bunlardan birini TFF'ye aldım mı? Genel sekreterimiz liyakatli ise akrabamız olabilir. Burası bir kamu kuruluşu değil. Bazı işleri kontrol etmek için güvenilir biriyle çalışmak zorundasınız."



"HERKESE EŞİT YAKLAŞIYORUZ"



"Bir seçimi kazandıysak tek başımıza yaptığımız bir şey değil. Çok değerli dostlarımız var. İnsanlar niyetinizin halis olduğunu anladığı zaman size güveniyor. Bize oy veren veya vermeyen hiç kimseyi ayırmadan herkese eşit yaklaşıyoruz."



"ARAMIZDA HERHANGİ BİR KÜSLÜK YOK"



"İnsanlar bizimle Mecnun Otyakmaz'ın nasıl bir araya geldiğini tartışıyor. Mecnun Otyakmaz ile bir dost olarak yola çıktık. Allah nasip ederse buradan güzel işler yapıp ayrılırız. Aramızda herhangi bir küslük yok. Bunları ciddiye almıyorum ben. Yönetim kurulumuzda da sorunu olan yok. Uyum içinde çalışıyoruz."



"BİZ BİR ÇİFTLİK DEVRALDIK"



"Çok güzel bir federasyon devraldık. Burada 20-30 senelik bir birikimiz var. Biz bir çiftlik devraldık. Bu çiftliği normale döndürmek için çalışıyoruz. İlk önce bölgeleri kapattık. Ankara bölge var. 4 eleman çalışıyor, kadroda 30 çalışan görünüyor. Bölge müdürlükleri var. Herkesin altında makam arabası geziyor. Tazminatları 600 bin euro tutuyor. Yıllık maliyetine kadar 3 milyon euro. Bölgeleri kaldırıyoruz ama bölge müdürünün 587 gün izni var. Hep izinde olduğu için izin kullanmadı. Bunların hepsini düzelteceğiz."



"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"



"Mali genel kurulda 5,9 milyon euro artı mali tablo sundular. Bizim arkadaşlarımız inceleyince mali tabloları 272 Milyon olmuş. Oynayarak yaptıkları hareket var. Bunu sordum nasıl yaptınız diye, 'zaten sıkıntılar var, ibra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık' dediler. Bu arkadaşlar için gerekli makamlara müracaatlar yapılacak. Suç duyurusunda bulunacağız. Genel kurul üyelerine saygısızlık yaptılar. Kalemle mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç."



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekol TV'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularına cevap veriyor.