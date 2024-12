CANLI | Hüseyin Yücel konuşuyor

"BEŞİKTAŞ'A KAYYUM ATANABİLİRDİ"





-Seçim kararı alma sebebiniz neydi?





Hüseyin Yücel:

"Biz mayısa kadar devam etseydik atanmış bir başkan olacaktık. Bu da benim içime sinmedi. Ayrıca darbeci başkan gibi saçma sapan bir gündem oldu. Rakiplerimiz de bizim devam etmememiz gerektiğini söyledi. Onlara katıldığımızı söyledim. Yönetim kuruluyla bir toplantı yaptım ve seçim kararı aldık. Farklı görüşler de oldu ama ben doğru bulmadım ve seçim kararı aldık."



"AYBABA İÇİNE SİNDİREMEDİ"



Hüseyin Yücel: "Çok fazla etken var. Çok fazla görüş olabilir ama benim görüşüm biraz fazla başlılıktan oldu. Samet Aybaba futbolun patronu, Feyyaz Uçar da futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesiydi. Haziran ayında Friedel diye bir arkadaşımız ve Gio göreve başladı ve çift başlılık ortaya çıktı. Friedel'in gelişi tamamen oyuncu satışı ile ilgili bir algı vardı bizde. Ama geldiğinde sportif direktör görevi üstleneceğini gördük. Hal böyle olunca Samet Hoca biraz kızakta kaldı. Samet Hoca dediğimiz kişi de çok büyük bir Beşiktaşlı ve içine sindiremedi."



"G.SARAY MAÇI İLE KIRILMALAR BAŞLADI"



Hüseyin Yücel: "Feyyaz Uçar, Gio ile toplantısını yaptı daha sonra başkan beni aradı ve ' Feyyaz hoca neden oraya gidiyor. Gerekirse sen git bizzat görüş' dedi. Ben de bu absürt olmaz mı dedim. O da futboldan sorumlu bir yöneticiydi. Futbolcuların arasında bile Sametçi futbolcular ve Bradçi futbolcular diye garip söylemler duyduk. Oradan kırılmalar başladı. Talihsiz Galatasaray maçı ve hakem faciasıyla beraber kırılmalar başladı."



"BRAD VE AYBABA'NIN GÖREVİNE AYNI ANDA SON VERDİ"



Hüseyin Yücel: "Samet Hoca, Friedel, Gio ve Feyyaz Uçar dörtgeninde debelenip dururken buradan çıkış yolunu arıyorduk. Yönetim kurulu toplantısı yaptık ve Futbol AŞ'nin tamamen bana devredilmesi ve benim yönetimimde olması kararına vardık. Hatta başkan 'Bu bizim aklımıza neden daha önce gelmedi' dedi. Ben sorumlu olunca ' Maccabi maçına Brad gitmesin otursun işini yapsın' dedim. Hasan Arat beni aradı, 'Brad gitmiyorsa Samet Aybaba da gitmesin' dedi. Daha sonra Samet Hoca'ya bunu söyleyince köpürdü. Daha sonra Başkan, Brad ve Samet Aybaba'nın görevine aynı anda son verdi. Benim de bilgim vardı bundan."



"SERGEN HOCA İLE O GECE GÖRÜŞTÜK"



Hüseyin Yücel: "Maccabi maçında maalesef kaybettik. Başkan ve Kaan Bey ile o gece bir konuşma yaptık. Ben onlara 'sakın istifa etmeyi aklınızdan geçirmeyin, ilk etapta hoca ile yolları ayırmamız gerekiyor. Daha sonra da sene başından beri gönlümde yatan Sergen Hoca ile görüşelim dedim. Başkanımız da tamam dedi. Sergen Hoca ile de o gece görüştük. Pozitif bir görüşme gerçekleştirdik."



"KOLTUĞA YAPIŞIP KALMAYACAĞIM"



Hüseyin Yücel: "Başkan'ın 'Ben çok uzun vadeli düşünmüyorum. Koltuğa yapışıp kalamayacağım. Bu makamı en çok hak edenlerden biri sensin' şeklinde söylemleri vardı bana."



"HIRSIZLIKLA İTHAM EDEMEZSİNİZ"



Hüseyin Yücel: "Gio ve Brad'in işe alınmasında bizzat Kaan Bey sorumluydu. Hukuksal ve finansal anlamda görüşmeleri o yürüttü. Bu olaylardan sonra istifasını verdi. Ben de o kağıdı alıp yırttım. Samet Aybaba'nın açıklamalarına baktığınız zaman yolsuzluk iddiasında bulunmuyor ama prim, komisyon sözleri yöneticileri itham altında bıraktı. Algı sanki burada bir yolsuzluk yapılıyor gibiydi. Oklar da Kaan Bey'e dönüyordu. İstifayı kabul etsem o ithamları kabul etmem demekti. Kaan Bey'e her şeyi söyleyebilirsiniz ama yolsuzluk ve hırsızlıkla itham edemezsiniz."



"AYBABA BY-PASS EDİLDİ"



Hüseyin Yücel: "Samet Aybaba açıklama yapınca bir algı oluştu. Bu algı doğru değil. Diğer söylediği şeylerde haklı olduğu yanlar vardı. Samet Aybaba by-pass edildi. Transferleri Gio ve Brad yaptı."



"İKİ TARAF DA BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ"



Hüseyin Yücel: "Sayın Hasan Arat'la sayın Adalı çekişiyordu. Hem Adalı tarafı hem de Hasan Arat tarafı benimle görüşmek istedi. Ben ikisine de gelemeyeceğimi söylemiştim. Ama günler geçtikçe iş farklı bir boyuta gelmeye başladı. Seçime iki gün kala yanına gittim. Ona destek olacağımı söyledim. Hasan Arat ile tanışıklığımız yönetime girince oldu."



"SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"



-Joe Worrall transferinde imzayı kim attı?



Hüseyin Yücel: "Joe Worrall transferinde sorumluluğu üstleniyorum. Samet Hocanın elektronik imzası zaten mevcut. Transfer döneminde de 50-100 oyuncuya teklif gönderiyorsunuz. Hızlı da davranmak zorundasınız Teklif geçilmesini ben söyledim. Onlar da teklifi geçmişler. Samet Aybaba'nın bundan haberinin olması gerekiyordu. Samet Aybaba'nın haberi olmadığını öğrenince de teklifi geri çektik.



"HENRY BOŞTA OLSA ALMAYACAK MISINIZ?"



Hüseyin Yücel: "Hoca bize tam 1 ay boyunca sol ayaklı sağ kanat oyuncusu arattırdı. Ben de böyle bir oyuncu tipi çok dar, varsa da astronomik ücretler isteniyor dedim. Bunda niye diretiyor dedim. Sağ kanatta oynayan oyuncu illa sol ayaklı mı olacak dedim. Sonra Joao Mario çıktı ortaya. Hocaya 'bu kanat oyuncusu değil, sen bize kanat arattın 1 ay boyunca vakit kaybettik ' dedim. Hoca da 'Ben bu oyuncuya çok güveniyorum, Thierry Henry boşta olsa almayacak mısınız' dedi. ben de bu Henry değil ki dedim."



"MUÇİ VE MUSRATI BAŞKANIN TERCİHİDİR"



Hüseyin Yücel: "Muçi ve Musrati başkanın tercihidir. Ama üstüme de sorumluluk alırım. Başkan bir gün beni aradı, 'Yarın Polonya'ya gel kimseye söyleme, transfer görüşmesi yapacağız' dedi. Ben de gittim ve görüştük. Pazarlıkları yaptık ve bir noktaya getirdik. Musrati tarafı tamamıyla başkanın kontrolünde devam ediyordu."



"GİDER, RONALDO'YA TEKLİF YAPARIM"



Hüseyin Yücel: "Ernest Muçi'nin maaliyeti daha yüksekti. Erol Bulut'un sözleri bana bir şey hissettirmedi. Ben de gider Ronaldo'ya teklif yaparım. Bunun bir esprisi yok ki. Sonuçta fiyat alışveriş gerçekleştiği zaman ortaya çıkar."



"BU ÇOCUK HALA 23 YAŞINDA"



Hüseyin Yücel: "O dönem taraftarlar 'Hasan Arat transferler nerede?' diyordu. O zaman Muçi geldiği zaman omuzlarda karşılandı. Bu çocuk hala 23 yaşında. Karamsar olmamak lazım."



"SERGEN YALÇIN'I ÇOK İSTEDİM"



Hüseyin Yücel: "Gio gelmeden önce Sergen Yalçın'ı çok istedim ama yönetim kurulunda bazı oyuncular istemedi. Maccabi maçından sonra Sergen Yalçın'la telefon görüşmesi yapmıştım. Çok olumlu bir görüşme olmuştu. Heyecanlanmıştım da ama Samet Aybaba'nın istifası sonrası ' Siz önce kendi aranızda anlaşın. Bu kaotik ortama gelsem de başarılı olamam, ben her zaman elimi taşın altına koyarım ama bu olayların değişmesi gerekiyor.' dedi. Haklıydı bence."



"YERLİ BİR TEKNİK ADAM PLANIMIZ VAR"



Hüseyin Yücel : "Serdar Hoca ile devam edeceğiz gibi duruyor ama bir B planımız var. Yerli bir teknik adam planımız var. Mayısa kadar onunla götürmek istiyoruz. İbrahim Üzülmez değil bu isim. Kafamda bir plan var, henüz teklif yapmadım."



"SEÇİMİ KAYBEDERSEM..."



Hüseyin Yücel: "Seçildiğim takdirde mayıs ayında yeniden tabii ki aday olacağım. Seçimi kaybedersem orasını Allah bilir. Kısmet diyelim."



"İKİMİZİN YOĞURT YİYİŞİ FARKLI"



Hüseyin Yücel: "Serdal Adalı ziyaretime geldi. Kendisi 'Gel birleşelim, ikinci başkanım ol' dedi. Ben de Serdal başkanım 'Sen gel benim ikinci başkanım ol' dedim. O da güldü. Aramızda tatlı bir muhabbet oldu. Severim Serdal Adalı'yı. İkimizin yoğurt yiyişi farklı."



"KAPIM SONUNA KADAR AÇIK"



Hüseyin Yücel: "Benim Serdal Adalı'ya kapım sonuna kadar açık."



"İKİLİ SEÇİM OLACAK GİBİ.."



Hüseyin Yücel: "Ben ikinci başkan olarak Hasan Arat ile girdim ve olmadı. İkili seçim olacak gibi duruyor."



"İTİBAR KAYBI OLMAZ"



Hüseyin Yücel: "Beşiktaş'ın itibar kaybettiğini düşünmüyorum. 3 yıldır sportif anlamda kötü gidiyor ama bu itibar kaybı olmaz."



"50 MİLYON EURO LAZIM"



Hüseyin Yücel: "Beşiktaş'ın 15 Ocak'a kadar UEFA'dan borçsuzluk yazısı alması gerekiyor. 15 milyon Euro'ya ihtiyacı var. 30 Mayıs'a kadar da 50 milyon Euro'ya ihtiyacı var. Bankalarla görüşeceğiz. En kötü ihtimalle yönetim olarak biz karşılayacağız."



"HİÇ DUYMADIĞINIZ İSİMLER OLACAK"



Hüseyin Yücel: "Mevcut yönetim kurulu %90 oranında değişecek. Hepsini çok seviyorum ama kendi ekibimle, kadromla gelmek isterim. Onlarla beraber çalışmak isterim. Hiç duymadığınız isimler olacak. Eski yönetimlerden isimler de olacak. Onur Göçmez yönetimde olacak. Deniz Güven de yönetimimizde olacak. Deniz Güven Beşiktaş SuperApp'in yaratıcısıdır."



"HASAN ARAT BU RAKAMI AZ SÖYLEDİ"



Hüseyin Yücel: "BJK SuperApp çok yanlış zamana denk geldi. Ama biz 500 bin indirme bekliyorduk, şu an 800 bini aşmış durumda. 25 milyon euro az bile, daha yüksek gelire de gider orası. Başkan Hasan Arat bu rakamı az söyledi."



"FAİZ ÖDEMEKTEN ANA PARA ÖDENEMİYOR"



-Beşiktaş Bankalar Birliği'nden çıkacak mı?



Hüseyin Yücel: "Beşiktaş Bankalar Birliği'nden çıkamadığı takdirde bu durumdan kurtulamayız. Faiz ödemekten ana para ödenemiyor. Buradan çıkmanın iki yolu var. Bir tanesi gayrımenkul projesi. Beşiktaş'ın Akatlar'da spor salonu var. Onu başka bir yere taşıyacağız. Etiler'deki o arsa çok değerli. O proje Beşiktaş'ın kurtuluş reçetesi olacak. O arsayı satmayacağız, geliştireceğiz. Beşiktaş'ın mülkü değil ama üst hakkı var. Salon için finansman ayırmanın mantığı yok. Galatasaray, Anadolu Efes yeni yapılan salonda oynuyor. Beşiktaş da orada oynayabilir."



"10-15 KİŞİLİK SCOUT EKİBİ KURMAMIZ LAZIM"



Hüseyin Yücel: "Sportif direktörü teknik direktöre göre belirleyeceğiz. Gelecek teknik adam sportif direktör istemeyebilir. Bu yüzden önce bir teknik direktörü netleştirmemiz lazım. Bizim kesinlikle 10-15 kişilik scout ekibi kurmamız lazım. Aylık 2000-3000 euroya çalışan scoutlar bulmamız lazım. Sürekli maç izleyen, analiz yapan ekipler kurmamız lazım. Futbol aklını, kurumsal kimliğini oluşturmamız lazım."



TRANSFER AÇIKLAMASI



-Ocak ayında transfer olacak mı?



Hüseyin Yücel: "Bu takımın kesinlikle takviyeye ihtiyacı var ama ocakta transfer çok zor. 2-3 takviye kesinlikle yapılacak. Kiralama yöntemiyle eksik bölgelerimize takviye yapacağız. Bazı oyuncularla da yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı yapacağız."



"LİSTEMİZİ HAZIRLADIK"



Hüseyin Yücel: "Transfer listemizi hazırladık. Direkt start verebileceğimiz bir düzenimiz var."



"TALISCA'YA GİTMEYECEĞİZ"



Hüseyin Yücel: "Talisca'ya gitmeyeceğiz, kiralama yöntemiyle genç oyunculara gideceğiz"



"TASARRUFLA OLMAZ"



Hüseyin Yücel: "Beşiktaş camiasını, kulübünü küçülterek, tasarruf ederek büyütemeyiz. Gelirleri geliştirmemiz, projeleri devreye sokmamız gerekiyor. Tasarrufla vizyoner bir havaya giremezsiniz."



"KASADA 10 MİLYON TL VAR"



Hüseyin Yücel: "Beşiktaş'ın kasasında şu anda 10 milyon TL para var. Biz geldiğimizde kasada 90 milyon TL vardı."



"ÇOK CİDDİ TALİPLERİ VAR"



-Gelir gelmez 25 milyon Euro'luk transfer yapmak hata mıydı?



Hüseyin Yücel: "Bence hata değildi. Oyuncular tutsaydı bunların hiçbirini konuşmayacaktık. Muçi 23 yaşında elimizde bir değer. Musrati de aynı şekilde Katar ve Suudi Arabistan'dan çok ciddi talipleri var."