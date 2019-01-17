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CANLI | Gran Canaria - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Gran Canaria ile karşı karşıya geliyor.

Kaynak: Sporx.com
CANLI | Gran Canaria - Fenerbahçe Beko
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17 Ocak 2019 23:14
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 17 Ocak Perşembe günü deplasmada İspanya'nın Herbalife Gran Canaria ekibiyle karşılaşacak.

Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başladı.

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GRAN CANARIA: 30
FENERBAHÇE BEKO: 38

*2. çeyrek oynanıyor...

THY Avrupa Ligi'nde sezona çok iyi bir başlangıç yapan tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko, 16 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

Ev sahibi Herbalife Gran Canaria ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında bu sezon Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 97-72 kazanmıştı.

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