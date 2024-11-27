Kalelerinde çok gol gördüklerini ifade eden Paulista, "Çok gol yiyoruz, bu konuda defans oyuncuları olarak kendimizi eleştiriyorum ancak sadece savunma oyuncularınız yüzünden gol yemezsiniz. Çok kompakt değiliz ve beraber davranmak zorundayız. Duran toplardan kötü goller yedik, bu kadar kolay yiyince işler zorlaşıyor. Bunu değiştirmek zorundayız. Futbol bu kadar hata kabul eden bir oyun değil." ifadelerini kullandı.



Takımın durumunu değerlendiren Brezilyalı savunmacı "Kaybetmeyi hiç sevmiyorum tabii ki. İyi bir durumda değiliz ama oyuncu grubu olarak bunun düzeltmemiz gerektiğini biliyoruz. Ben Beşiktaş'a kazanmak için geldim, Beşiktaş çok büyük bir camia. Oynayan, oynamayan herkesin yüzde 100 hazır olması gerekiyor." sözlerini sarf etti.



Daha sonra konuşan Van Bronckhorst ise "Büyük bir maça çıkacağız. Buraya birçok sebepten ötürü kazanmaya geldik, tekrardan kazanan kimliğimizi göstermeye geldik, bunu daha önce yapmalıydık." dedi.



Zor günlerden geçtiklerini belirten Hollandalı teknik adam "Sadece bugün ve dün değil, birkaç gündür zor günler geçiriyoruz. İnsanların görevlerinden ayrıldığını görmek üzüntü verici. Yönetimimiz daha iyi bir gelecek için bu kararları alıyor. Futbolda olan şeyler bunlar, hepimiz için en iyi şey 3 puana odaklanmak olacak." dedi.



Göztepe maçı sonrası moral olarak düştüğüni ifaden eden Bronckhorst, "Göztepe maçından sonra duygusal olarak çok düşmüştüm, kendimi iyi ifade edememiş olabilirim. Benim için burada olmak, hedefleri olan bir yerde olmak güzel. Hem ben hem kulüp standartları yüksek tutmalıyız. Galibiyetleri alan kimliğimize geri dönmemiz gerekiyor. 9 puana ulaşmak bizim için daha motive edici bir olacak. Bunu bahane olarak söylemiyorum, takım şu anda kendini daha iyi hissediyor." ifadelerini kullandı.



Sezona iyi başlangıç yaptıklarını söyleyen 49 yaşındaki çalıştırıcı "Sezona iyi bir başlangıç yaptık, taraftara futbolda her zaman ihtiyaç vardır. İşler iyi gitmediğinde bizler en çok üzülen isimler oluyoruz. Yarın iyi bir oyun, iyi bir sonuç bizim için yeni bir periyodun başlangıcı olacaktır. 3 puan bize önümüzdeki haftalar için moral verecektir." sözlerini sarf etti.



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