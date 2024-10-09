CANLI: Giovanni van Bronckhorst

"Geçen sene herkes için özellikle taraftarlar için çok zor geçmiş. Türkiye Kupası var ama ligde iyi sonuçlar yok. Mental anlamda da geçen senenin iyi geçmediğini gördüm. Bunun üzerine değişiklikler yaptık. Galatasaray maçında bu sürecin hızlandığını hissettik. Zorluk yaşadığımız maçlar olacak, taraftarların burada bize desteği çok önemli. Eintracht Frankfurt maçındaki gibi zor anlar yaşayabilirsiniz. İyi oynadık ama sonuç almadık."



"Maçtan sonraki sözlerim masaya yatırıldı. Bazı oyunculara verdiğim görevler konuşuldu. Taraftarların yuhalaması fazla geldi. Eleştiriler normal ancak sonuna kadar gitmek istiyoruz. Üzerimizde baskı var, taraftarları mutlu etmek ve onlarla keyifli anlar yaşamak istiyoruz. Maç kazanmaya devam etmek ve şampiyon olmak istiyoruz."



"Avrupa'daki sonuçlar için pek çok sebep düşünülebilir. Rangers ile başarılı oldum ama Şampiyonlar Ligi'nde zorluk çektik. Ajax ile aynı seviyede miyiz? İyi mi oynadık? Sanmıyorum. Eintracht Frankfurt'a karşı iyi oynadık. Kaleci için hayatının maçı olabilir. Oyuncuları tanımak, takımı tanımak ve aralarındaki kombinasyonu sağlamak görevim. Öndeki üç oyuncu iyi oynamamızı sağladı. Bazen iyi, bazen kötü anlar olabiliyor. Lyon deplasmanı ve sonra devam edeceğiz. L yon'a karşı iyi sonuç almamız lazım. Türk takımlarına baktığımızda, Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Bu üzücü! Türk futbolu için puan kazanmalıyız. Avrupa'dan farklı takımlarla oynuyoruz ve çok güçlüler. Bunu oynadığınızda fark ediyorsunuz. "



"Rakibe göre oyuncuların bölgeleri değişebiliyor, mesela Rafa Silva. Ancak bunu çok sık değiştirmiyoruz. Türkiye'de oynanan futbol farklı, Avrupa ise daha farklı. Türkiye'de rakipler fizik olarak güçlü ve hızlı oyuncuları var. İki farkı bulamadıysanız, size zorluk çıkarıyorlar. Gaziantep maçında olduğu gibi... Size acı çektirmeye hazırlar. Oldukça talepkâr bir lig. Ancak Avrupa daha farklı. Rafa Silva bazen kanatta, bazen daha içerde oynadı. Henüz maçlara çıkmadan yorgunluk hissedebiliyorsam, maçta zorluklar yaşayabiliyoruz. Bu zorlukları yaşarken gelişmeniz lazım. 11 günde 4 maça çıkıyorsak, 6 kere uçağa binmemiz gerekiyorsa yorgun hissedebiliyorsun. 2 günde bir maç yapan oyuncuların sakatlanmasını engellemek için rotasyon yapılıyor."



SEMİH KILIÇSOY



"Semih Kılıçsoy ile iyi bir ilişkim var. Benim için yükselen bir yıldız ve çok yetenekli bir oyuncu. Geçen sene golleriyle çok iyi işler yaptı. Her oyuncuyu iyi bir seviyeye getirmek istiyorum. Semih daha iyi oyuncu olacak! Bu sene daha iyi bir oyuncu haline gelecek! Bazı gençler sadece performans sergilerken değil, bütün kariyerleri boyunca iyi olmalılar. Onu geliştirmeye çalışıyorum. Bununla ilgili detayları Semih biliyor. Oyuncularımla konuşmaları açık açık anlatmam. Ona farklı şeyler söylediğimi sanmıyorum, diğer teknik adamlar da bunları söylemiştir. Beşiktaş için çok iyi bir futbolcu olacak."



