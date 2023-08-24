CANLI: Genk - Adana Demirspor

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Genk ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Genk - Adana Demirspor
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24 Ağustos 2023 20:03
Son güncelleme 24 Ağustos 2023 20:53
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Genk ile karşı karşıya geliyor.

CANLI: 1. DEVRE

GENK: 0
ADANA DEMİRSPOR: 0

İLK 11'LER

Genk: Vandevoordt, Munoz, Sadick, McKenzie, Kayembe, El Khannous, Galarza, Hrosovsky, Fadera, Sor, Oyen.

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Ndiaye

 

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