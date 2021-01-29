CANLI Gaziantep Galatasaray maçı şifresiz İZLE





Galatasaray, Bafe Gomis'ten sonra 7. forvet denemesini Mostafa Mohamed ile yaptı.



✨Mbaye Diagne

✨Kostas Mitroglou

✨Florin Andone

✨Adem Büyük

✨Radamel Falcao

✨Oğulcan Çağlayanhttps://t.co/1YSeHRjUHT



— Sporx (@sporx) January 29, 2021

Mirallas'ın bu hafta da sahalardan uzak kalması beklenirken, Galatasaray karşısında Muhammed Demir'in de kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi

Galatasaray'da transfer görüşmeleri için izin alan Mbaye Diagne, tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Radamel Falcao'nun yanı sıra Fatih Öztürk ve Jesse Sekidika da kadroda bulunmadı.









EN ÇOK OYNAYAN TAYLAN ANTALYALI



Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Taylan Antalyalı, ligin ilk yarısında teknik direktör Fatih Terim'in en fazla görev verdiği isim olarak dikkati çekti. Sarı kart cezası nedeniyle ligin ilk yarısında sadece bir maç kaçıran 26 yaşındaki futbolcu, diğer 19 maçın tamamında ilk 11'de görev yaptı. Bu sezonki etkili performansıyla dikkati çeken Taylan Antalyalı, bin 668 dakika sahada kalarak sarı-kırmızılı takımın ligde en çok süre alan oyuncusu oldu. Taylan Antalyalı, geçen sezon ise çoğu sonradan oyuna dahil olduğu 15 lig maçında 648 dakika oynamıştı Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan sonra en fazla süreyi 18 maçta bin 605 dakika ile Brezilyalı oyuncu Marcao aldı.









RADAMEL FALCAO 8 MAÇA ÇIKTI



Galatasaray'da transfer olduğundan beri sakatlıklarla boğuşan Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, ligde ilk yarının büyük bölümünde takımdan uzak kaldı. Falcao, sezonun ilk yarısında 5'i ilk 11 olmak üzere sadece 8 lig karşılaşmasında görev yaptı. Bu maçlarda toplam 430 dakika sahada kalan Falcao, sarı-kırmızılı takımın en az oynayan oyuncularından biri oldu. Galatasaray'da geçen sezonun gözde isimlerinden Ömer Bayram'ın ise görev aldığı 17 maçın 13'ünde sonradan oyuna dahil olması dikkati çekti.



Süper Lig'de sezonun ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray'da en fazla forma şansı bulan oyuncu Taylan Antalyalı oldu. Sarı-kırmızılı ekip, her takımın bir haftayı maç yapmadan geçtiği Süper Lig'in 21 hafta süren ilk yarısında oynadığı 20 müsabakanın 12'sini kazanırken, 3'ünde berabere kalıp, 5'inde yenildi. Galatasaray ligin ilk yarısında 41 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 17 gole engel olamadı. MSarı-kırmızılı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 30 futbolcu görev alırken, bu futbolculardan 7'si ilk 11'de sahaya çıkma şansı bulamadı.Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Taylan Antalyalı, ligin ilk yarısında teknik direktör Fatih Terim'in en fazla görev verdiği isim olarak dikkati çekti. Sarı kart cezası nedeniyle ligin ilk yarısında sadece bir maç kaçıran 26 yaşındaki futbolcu, diğer 19 maçın tamamında ilk 11'de görev yaptı. Bu sezonki etkili performansıyla dikkati çeken Taylan Antalyalı, bin 668 dakika sahada kalarak sarı-kırmızılı takımın ligde en çok süre alan oyuncusu oldu. Taylan Antalyalı, geçen sezon ise çoğu sonradan oyuna dahil olduğu 15 lig maçında 648 dakika oynamıştı Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan sonra en fazla süreyi 18 maçta bin 605 dakika ile Brezilyalı oyuncu Marcao aldı.Galatasaray'da transfer olduğundan beri sakatlıklarla boğuşan Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, ligde ilk yarının büyük bölümünde takımdan uzak kaldı. Falcao, sezonun ilk yarısında 5'i ilk 11 olmak üzere sadece 8 lig karşılaşmasında görev yaptı. Bu maçlarda toplam 430 dakika sahada kalan Falcao, sarı-kırmızılı takımın en az oynayan oyuncularından biri oldu. Galatasaray'da geçen sezonun gözde isimlerinden Ömer Bayram'ın ise görev aldığı 17 maçın 13'ünde sonradan oyuna dahil olması dikkati çekti.

Süper Lig'in 22 . haftasında Gaziantep ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Gaziantep ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Süper Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk yarısını, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla üçüncü sırada bitirdi. Ligde oynadığı maçların 9'unu kazanan, 8'inde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Gaziantep FK ise ilk yarıyı 35 puanla dördüncü sırada tamamladı.Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden olan Gaziantep FK, sahasında 17 maçtır mağlubiyet yaşamıyor. İç sahada 17 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, Galatasaray maçında bu serisini sürdürmeye çalışacak.GünayOğuzDjilbodjiKana-BıyıkOlkowskiToscaJeffersonBilalMaximMoraisKenan ÖzerMusleraLinnesMarcaoDonkSaracchiTaylanBelhandaArdaEmre KılınçOnyekuruBabelGalatasaray'ın devre arası transferleri Onyekuru ve Halil Dervişoğlu Gaziantep kadrosunda yer aldı. İki oyuncu da Fatih Terim'in şans vermesi halinde Galatasaray formasını bu sezon ilk kez giyebilecek.Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda bu akşam Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk yarısını, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla üçüncü sırada bitirdi. Ligde oynadığı maçların 9'unu kazanan, 8'inde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Gaziantep FK ise ilk yarıyı 35 puanla dördüncü sırada tamamladı. Ligdeki son 2 maçını kazanan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, sıkışık fikstürdeki kritik virajı iyi dönmek istiyor. Gaziantep maçının ardından Başakşehir ve Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan Cimbom, 8 günde 3 zorlu mücadeleye çıkacak. Denizli ve Malatya galibiyetleriyle birlikte morallenen takımının havasını beğenen İmparator, Gaziantep önünde mutlak galip gelmeleri konusunda öğrencilerini uyardı. Takımının galibiyet alışkanlığı kazanmasını isteyen Terim'in, "Rakiplerimiz kolay hata yapmıyor. Zirveden uzaklaşmamak için mutlaka galip gelmeniz gereken bir müsabakaya çıkacaksınız. Üst üste 3. galibiyetimizi alıp seriyi sürdürün" dediği kaydedildi.Galatasaray bu sezon performansı ile göze batan isimlerden Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye için resmi teklifini yaptı. 22 yaşındaki Burundili orta saha için 1 milyon Euro bonservis bedeli ve bir de takasta oyuncu öneren sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'un yanıtını beklemeye koyuldu. Geçen sezon Türkiye'ye 45 bin Euro bonservis bedeli karşılığında adım atan Youssouf toplam 28 maçta 3 gol atıp 4 kez de asist yaptı.Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.Galatasaray, Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile yarın 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon oynanan maçlarda deplasmanda 2-0 yendiği rakibi ile sahasında 3-3 berabere kalmıştı. Galatasaray, bu sezonun ilk yarısında yapılan maçta ise rakibini 3-1 mağlup etmişti.Galatasaray'ın genç oyuncularını kiralık olarak başka takımlarda tecrübe kazanma geleneği devam ediyor. Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre genç stoperi Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar Boluspor'a kiralamaya hazırlanıyor Emin Bayram geçen sezon Ankaragücü maçında ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkmış ve 4 mücadelede görev yapmıştı. 2003 doğumlu oyuncu bu sezon da Süper Lig'de iki maça çıkmıştı. Galatasaray'da bu sezon Ali Yavuz Kol Denizlispor'a, Atalay Babacan Adanaspor'a, Yunus Akgün ise Adana Demirspor'a kiralanmıştı. Sekidika'nın ise Konyaspor'a gitmesi an meselesi...İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, orta sahada alternatif isimlerle de temaslarını sıklaştırdı. İtalyan basınından Alessio Alaimo'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, daha önce de temasa geçilen Benfica'nın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için bir kez daha iletişime geçti. Torino'nun da istediği 22 yaşındaki orta saha ile tüm şartlarda anlaşmaya vardığı belirtilen Galatasaray'ın, kulübü Benfica ile de kiralık anlaşması üzerinde pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi. Portekiz futbolunun geleceği en parlak genç yeteneklerinden olan Fernandes için Benfica, Tottenham'a satın alma opsiyonunu 60 milyon euro olarak belirlemişti. Kiralık olarak Tottenham'da oynayan ancak fazla süre bulamayan Portekizli futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta 153 dakika oynadı.Galatasaray'da sezonun ilk yarısında en fazla golü Senegalli futbolcu Mbaye Diagne kaydetti. Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaraylı 13 futbolcu 39 kez ağları havalandırırken, sarı-kırmızılı takım hanesine yazılan 2 golü ise rakip futbolcular kendi kalelerine attı. Sarı-kırmızılı ekipte Diagne 9 golle ilk yarının en skorer ismi olurken, Younes Belhanda 6, Radamel Falcao da 5 golle öne çıktı. MGalatasaray'da Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel üçer, Sofine Feghouli 2, Taylan Antalyalı, Ryan Donk, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu ve Jesse Sekedika da birer kez topu filelerle buluşturdu.Galatasaray'ın ligin ilk yarısındaki en hırçın futbolcusu Marcao oldu. Sarı-kırmızılı takımda 19 farklı futbolcu, ligin ilk yarısında 5 kırmızı ve 42 sarı kart gördü. Bu futbolcular arasında 1 kırmızı ve 4 sarı kartı bulunan Marcao, en hırçın isim olarak dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Peter Etebo ve Emre Kılınç sezonun ilk yarısında kırmızı kart gördü.Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, karantina sürecini tamamladı ve takımla çalışmalara başladı. Genç yetenek, üçüncü kez döndüğü yuvasında çıktığı ilk antrenmanda oldukça heyecanlı ve neşeliydi. Antrenman öncesi bir süre hocası Fatih Terim'le görüşen Onyekuru'nun, ana bölümde oldukça istekli çalıştığı öğrenildi. Teknik ekip, Cuma günkü Gaziantep deplasmanında Onyekuru'yu kadroya dahil etti. Terim'in planı, kısa bir süre de olsa, maçın ikinci yarısında öğrencisini sahaya sürebilmek. Bir sonraki Başakşehir sınavında da ikinci devrede süre alması beklenen Onyekuru, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında ise ilk 11'de sahaya çıkmayı hedefliyor.