Canlı | Galatasaray - Valencia

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki üçüncü maçında Valencia ile karşılaşıyor.
GALATASARAY: 1
VALENCIA: 2
GOL: '69 Henry Onyekuru / '39 Vezo, '52 Lato
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
Galatasaray'ın 11'i: İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Selçuk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
Valencia'nın 11'i: Jaume, Centelles, Garay, Diakhaby, Vezo, Medran, Racic, Soler, Gil, Jordi Escobar, Zaza
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
GALATASARAY: 1
VALENCIA: 2
GOL: '69 Henry Onyekuru / '39 Vezo, '52 Lato
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
Galatasaray'ın 11'i: İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Selçuk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
Valencia'nın 11'i: Jaume, Centelles, Garay, Diakhaby, Vezo, Medran, Racic, Soler, Gil, Jordi Escobar, Zaza
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın