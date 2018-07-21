  •  
    G.Saray'da hesapları bozabilecek sakatlık!..
  •  
    F.Bahçe'nin önündeki yeni engel! Görüştüler...
  •  
    G.Saray'da gençleştirme planında 1. Lig'den isim
  •  
    Transferi "an meselesi" olan 20 yıldız ve rotası!..
  •  
    Vedaya hazırlanan Fabri yerine "9 aday" birden!

Canlı | Galatasaray - Valencia

Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında İspanyol temsilcisi Valencia ile karşılaşıyor.

Kaynak: Sporx.com
Canlı | Galatasaray - Valencia
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2018 18:29
Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki üçüncü maçında Valencia ile karşılaşıyor.

GALATASARAY: 1

VALENCIA: 2

GOL: '69 Henry Onyekuru / '39 Vezo, '52 Lato

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!

Galatasaray'ın 11'i: İsmail, Linnes, Donk, Maicon, Carole, Selçuk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Valencia'nın 11'i: Jaume, Centelles, Garay, Diakhaby, Vezo, Medran, Racic, Soler, Gil, Jordi Escobar, Zaza

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için