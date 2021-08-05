CANLI Galatasaray St. Johnstone maçı izle, GS şifresiz izle

GS St. Johnstone maçı canlı yayın izle, UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu'ndaki Galatasaray St. Johnstone maçı Spor Smart'dan canlı yayınlanmaktadır. İşte Galatasaray maçını canlı şifresiz izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.

05 Ağustos 2021 20:12
CANLI Galatasaray St. Johnstone maçı izle, GS şifresiz izle
Galatasaray St. Johnstone maçı bu akşam canlı olarak ekranlara geliyor. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray, St. Johnstone ile karşılaşıyor. Devler Ligi'ndeki Galatasaray - St. Johnstone maçı Spor Smart'tan canlı olarak izlenebiliyor. D Smart aboneleri karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebiliyor. (D-Smart abonesi olarak Smart Spor'dan maçı izlemek için tıklayın) Ayrıca Galatasaray ile St. Johnstone arasındaki karşılaşmayı Sporx'ten de takip edebilir ve tüm gelişmelere anında ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI CANLI, TIKLAYIN...




Galatasaray, St. Johnstone'u geçerse rakibi

Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

GALATASARAY ST. JOHNSTONE SPOR SMART İZLE



Galatasaray, Avrupa'da 291. maçına çıkacak

Galatasaray, Avrupa kupalarında 291. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 290 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 385 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 438 gole engel olamadı.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 84. maç

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 84. müsabakasına çıkacak. Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 83 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 112 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 126 gol gördü.



Kaynak: Sporx.com

Diğer Haberler

Göztepe, hazırlık maçında 3 golle güldü Göztepe Göztepe, hazırlık maçında 3 golle güldü
CANLI Galatasaray St. Johnstone maçı izle, GS şifresiz izle Gündem CANLI Galatasaray St. Johnstone maçı izle, GS şifresiz izle
GS maçı CANLI İZLE! Galatasaray St. Johnstone şifresiz izle Gündem GS maçı CANLI İZLE! Galatasaray St. Johnstone şifresiz izle
GS St. Johnstone maçı canlı izle! Galatasaray şifresiz canlı yayın Gündem GS St. Johnstone maçı canlı izle! Galatasaray şifresiz canlı yayın
Borven: 'En az 10 gol atmak istiyorum' Gaziantep FK Borven: "En az 10 gol atmak istiyorum"
Barcelona: 'Lionel Messi ile yollar ayrıldı' Dünya Transferler Barcelona: "Lionel Messi ile yollar ayrıldı"
İlk 11'ler: Galatasaray - St. Johnstone Galatasaray İlk 11'ler: Galatasaray - St. Johnstone
CANLI Galatasaray St. Johnstone maçı izle, GS şifresiz izle Gündem CANLI Galatasaray St. Johnstone maçı izle, GS şifresiz izle
CANLI: Trabzonspor - Molde Trabzonspor CANLI: Trabzonspor - Molde
Daha fazla göster
1 4 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
2 3 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
3 2 Ağustos Koronavirüs tablosu!
4 1 Ağustos Koronavirüs tablosu!
5 31 Temmuz koronavirüs vaka sayısı
6 Türkiye'de günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı!
7 Pandemi, dünyaca ünlü sporcular üzerindeki baskıyı arttırıyor
8 Türkiye'de günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı!
9 Kovid-19'a yakalanan tenisçi Jean Julien Rojer, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi
10 25 Temmuz Koronavirüs tablosu! Bakan'dan uyarı
yukarı ok