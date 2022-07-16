Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc ekibiyle kozlarını paylaşıyor.
Profertil Arena Hartberg'de oynanan müsabaka TSİ 20.00'de başladı.. Karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
GALATASARAY: 0
SIGMA OLOMOUC: 0
(İLK YARI OYNANIYOR)
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Sarı-kırmızılı ekip, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibine 2-1, ikinci maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımına 1-0 yenilmişti.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Profertil Arena Hartberg'de oynanan müsabaka TSİ 20.00'de başladı.. Karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
GALATASARAY: 0
SIGMA OLOMOUC: 0
(İLK YARI OYNANIYOR)
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
Sarı-kırmızılı ekip, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibine 2-1, ikinci maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımına 1-0 yenilmişti.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
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