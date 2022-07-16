CANLI| Galatasaray - Sigma Olomouc

Galatasaray, hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşı karşıya geliyor.

, Fotoğraf; AA
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CANLI| Galatasaray - Sigma Olomouc
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16 Temmuz 2022 19:56
Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc ekibiyle kozlarını paylaşıyor.

Profertil Arena Hartberg'de oynanan müsabaka TSİ 20.00'de başladı.. Karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

GALATASARAY: 0
SIGMA OLOMOUC: 0

(İLK YARI OYNANIYOR)

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Sarı-kırmızılı ekip, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibine 2-1, ikinci maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımına 1-0 yenilmişti.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ 



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