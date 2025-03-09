CANLI| Galatasaray Petrol Ofisi - Fenerbahçe Petrol Ofisi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk ediyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşma, saat 14.00'te başladı. Mücadeleyi hakem Sercan Yılmaz yönetiyor. Karşılaşma Galatasaray YouTube ve FB TV'den canlı olarak yayınlanıyor.
GALATASARAY: 0
FENERBAHÇE: 1 (63' Marta Cox)
(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
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İLK 11'LER
Galatasaray: Gamze, Ecem C., Eda, Kristoffersen, Laura, Ecem E., Ebru, Bakarandze, Sabastine, Diallo, Manga
Fenerbahçe: Natalia, Zoe, Yaşam, Plummer, Busem, Regina, Cox, Ece, Borgella, Marta, Yağmur
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşma, saat 14.00'te başladı. Mücadeleyi hakem Sercan Yılmaz yönetiyor. Karşılaşma Galatasaray YouTube ve FB TV'den canlı olarak yayınlanıyor.
GALATASARAY: 0
FENERBAHÇE: 1 (63' Marta Cox)
(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İLK 11'LER
Galatasaray: Gamze, Ecem C., Eda, Kristoffersen, Laura, Ecem E., Ebru, Bakarandze, Sabastine, Diallo, Manga
Fenerbahçe: Natalia, Zoe, Yaşam, Plummer, Busem, Regina, Cox, Ece, Borgella, Marta, Yağmur
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