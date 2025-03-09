CANLI| Galatasaray Petrol Ofisi - Fenerbahçe Petrol Ofisi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI| Galatasaray Petrol Ofisi - Fenerbahçe Petrol Ofisi
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09 Mart 2025 14:00
Son güncelleme 09 Mart 2025 15:39
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk ediyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşma, saat 14.00'te başladı. Mücadeleyi hakem Sercan Yılmaz yönetiyor. Karşılaşma Galatasaray YouTube ve FB TV'den canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY: 0

FENERBAHÇE: 1 (63' Marta Cox)

(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

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İLK 11'LER

Galatasaray: Gamze, Ecem C., Eda, Kristoffersen, Laura, Ecem E., Ebru, Bakarandze, Sabastine, Diallo, Manga

Fenerbahçe: Natalia, Zoe, Yaşam, Plummer, Busem, Regina, Cox, Ece, Borgella, Marta, Yağmur


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