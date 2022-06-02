CANLI | Galatasaray Nef - Anadolu Efes

ING Basketbol Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Galatasaray NEF ile Anadolu Efes karşılaşıyor.

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CANLI | Galatasaray Nef - Anadolu Efes
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02 Haziran 2022 20:27
ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef ile Anadolu Efes arasındaki play-off yarı final serisinin dördüncü maçı oynanıyor.

CANLI | 4. PERİYOT

GALATASARAY NEF: 66
ANADOLU EFES: 66

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Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede Anadolu Efes 2-1 önde bulunuyor. Galatasaray Nef serinin ilk maçını 105-70 kazanırken, Anadolu Efes ikinci müsabakadan 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.

 

 

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