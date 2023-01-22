CANLI | Galatasaray Nef - Anadolu Efes

Galatasaray Nef ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında karşı karşıya geliyor.Ligde 15 maçta 7 galibiyeti bulunan Galatasaray Nef, rakibiyle sezonun ilk maçında karşı karşıya geldi. Bu maçı Anadolu Efes 77-68'lik skorla kazandı.Sarı kırmızılılarda 15.79 sayı ortalamasıyla ligdeki en skorer oyuncu olan Dylan Ennis, cezasından dolayı bu maçta forma giyemeyecek.Ligde 15 maçta 10 galibiyeti bulunan Anadolu Efes ise son olarak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 96-77 mağlup etti.17.91 sayı ortalamasıyla Will Clyburn ve 17.22 sayı ortalamalı Rodrigue Beaubois, Efes'in en skorerleri olarak dikkat çekiyor.