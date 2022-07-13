CANLI: Galatasaray - MOL Fehervar

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında MOL Fehervar ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Galatasaray - MOL Fehervar
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13 Temmuz 2022 19:31
Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımıyla karşı karşıya geliyor.

Galatasaray:  Batuhan, Barış, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Mustafa Muhammed.

MOL Fehervar: Kovacs, Rus, Fiola, Nego, Shabanov, Serafimov, Petryak, Pinto, Heister, Lednev, Kodro

Sarı-kırmızılı takım, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-1 yenilmişti.

CANLI / 1. DEVRE

GALATASARAY: 0
MOL FEHERVAR: 1

32' KENAN KODRO

Galatasaray'ın hazırlık maçı programı şu şekilde:


16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

Galatasaray, son maçın ardından 19 Temmuz gecesi İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.





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