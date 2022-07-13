Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımıyla karşı karşıya geliyor.
Galatasaray: Batuhan, Barış, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Mustafa Muhammed.
MOL Fehervar: Kovacs, Rus, Fiola, Nego, Shabanov, Serafimov, Petryak, Pinto, Heister, Lednev, Kodro
Sarı-kırmızılı takım, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-1 yenilmişti.
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GALATASARAY: 0
MOL FEHERVAR: 1
32' KENAN KODRO
Galatasaray'ın hazırlık maçı programı şu şekilde:
16 Temmuz Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)
19 Temmuz Salı:
19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)
Galatasaray, son maçın ardından 19 Temmuz gecesi İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.
Galatasaray: Batuhan, Barış, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Mustafa Muhammed.
MOL Fehervar: Kovacs, Rus, Fiola, Nego, Shabanov, Serafimov, Petryak, Pinto, Heister, Lednev, Kodro
Sarı-kırmızılı takım, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-1 yenilmişti.
CANLI / 1. DEVRE
GALATASARAY: 0
MOL FEHERVAR: 1
32' KENAN KODRO
Galatasaray'ın hazırlık maçı programı şu şekilde:
16 Temmuz Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)
19 Temmuz Salı:
19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)
Galatasaray, son maçın ardından 19 Temmuz gecesi İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.
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