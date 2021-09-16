CANLI Galatasaray Lazio maçı linki

GALATASARAY - LAZIO MAÇI CANLI, TIKLAYIN



UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Lazio takımını ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.



Son 8 maçında yenilmedi



Galatasaray, çıktığı son 8 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 10 resmi maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 8 karşılaşmada dörder galibiyet ve beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 8 mücadelede 16 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Lazio ise bu sezon Serie A'da çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Roma ekibi, 9 gol atarken kalesindeki 4 gole engel olamadı.



Hücumda sorun yaşamayan Galatasaray'da savunma zorlanıyor



Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçların tamamında rakip fileleri havalandırırken sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de ise 4 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tamamında en az 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 10 müsabakanın 9'unda ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı. Süper Lig'deki 4 maçta 8 gol atıp 5 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 2 gol atıp 7 gol yerken, Avrupa Ligi'ndeki 4 mücadelede 8 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 6 mücadelenin hiçbirinde topun ağlarına gitmesini önleyemedi.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.

Lazio'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.

Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Halil

Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson

Bu sezon Avrupa'daki ilk sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a karşı veren Galatasaray, 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda devam eden sarı-kırmızılılar, İskoçya'nın St. Johnstone takımını 1-1 ve 4-2'lik skorlarla geçerek play-off turuna yükseldi. Bu turda ise Danimarka temsilcisi Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak gruplara kaldı.

Geçen sezon İtalya 1. Futbol Ligi'ni (Serie A) 6. sırada bitiren Lazio ise UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

