CANLI: Galatasaray - Kisvarda

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda ile karşı karşıya geliyor.
CANLI: 1. DEVRE
GALATASARAY: 1 / 7' Barış Alper
KISVARDA: 0
Galatasaray'ın 11'i:
Batuhan, Boey, Emin, Kaan, Dubois, Midtsjö, Berkan, Yunus, Mertens, Emre, Barış Alper.
Sarı-kırmızılılar sezonun ilk hazırlık maçında Kocaeli'de İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşılaşmış ve rakibine 4-3 mağlup olmuştu.
Galatasaray'ın Avusturya'daki maç programı ise şu şekilde:
14 Temmuz Cuma
Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena)
18 Temmuz Salı
Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena)
CANLI: 1. DEVRE
GALATASARAY: 1 / 7' Barış Alper
KISVARDA: 0
Galatasaray'ın 11'i:
Batuhan, Boey, Emin, Kaan, Dubois, Midtsjö, Berkan, Yunus, Mertens, Emre, Barış Alper.
Sarı-kırmızılılar sezonun ilk hazırlık maçında Kocaeli'de İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşılaşmış ve rakibine 4-3 mağlup olmuştu.
Galatasaray'ın Avusturya'daki maç programı ise şu şekilde:
14 Temmuz Cuma
Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena)
18 Temmuz Salı
Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena)