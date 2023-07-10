CANLI: Galatasaray - Kisvarda

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Avusturya kampında ilk hazırlık maçına Kisvarda ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Galatasaray - Kisvarda
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10 Temmuz 2023 19:41
Son güncelleme 10 Temmuz 2023 20:38
Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda ile karşı karşıya geliyor.

CANLI: 1. DEVRE

GALATASARAY: 1 / 7' Barış Alper
KISVARDA: 0

Galatasaray'ın 11'i:

Batuhan, Boey, Emin, Kaan, Dubois, Midtsjö, Berkan, Yunus, Mertens, Emre, Barış Alper.

Sarı-kırmızılılar sezonun ilk hazırlık maçında Kocaeli'de İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşılaşmış ve rakibine 4-3 mağlup olmuştu.

Galatasaray'ın Avusturya'daki maç programı ise şu şekilde:

14 Temmuz Cuma

Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena)

18 Temmuz Salı

Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena)

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