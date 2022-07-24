CANLI: Galatasaray - Kasımpaşa

Galatasaray, yeni sezon öncesi Nef Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Galatasaray - Kasımpaşa
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24 Temmuz 2022 20:00
Galatasaray, yeni sezon öncesi Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçı saat 20.00'de başladı. Galatasaray'ın bu sezon taraftarıyla buluştuğu ilk maç D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan yayınlanıyor.

CANLI | 2. DEVRE

GALATASARAY: 1 
KASIMPAŞA: 1 

30' Kerem Aktürkoğlu
35' Haris Hajradinovic

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GALATASARAY'IN 11'İ:

Muslera, Omar, Nelsson Abdülkerim, Van Aanholt, Sergio Oliveira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis.



KASIMPAŞA'NIN 11'İ:

Erdem, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Petretta, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken








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