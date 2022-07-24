CANLI: Galatasaray - Kasımpaşa

Galatasaray, yeni sezon öncesi Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçı saat 20.00'de başladı. Galatasaray'ın bu sezon taraftarıyla buluştuğu ilk maç D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan yayınlanıyor.
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GALATASARAY: 1
KASIMPAŞA: 1
30' Kerem Aktürkoğlu
35' Haris Hajradinovic
GALATASARAY'IN 11'İ:
Muslera, Omar, Nelsson Abdülkerim, Van Aanholt, Sergio Oliveira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis.
KASIMPAŞA'NIN 11'İ:
Erdem, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Petretta, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken
Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçı saat 20.00'de başladı. Galatasaray'ın bu sezon taraftarıyla buluştuğu ilk maç D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan yayınlanıyor.
CANLI | 2. DEVRE
GALATASARAY: 1
KASIMPAŞA: 1
30' Kerem Aktürkoğlu
35' Haris Hajradinovic
🦁 @keremakturkoglu örümcek ağlarını temizledi 🚀pic.twitter.com/DHhICL05YQ
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 24, 2022
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Kasımpaşa Galatasaray karşısında Hayradinovic ile 1-1'lik eşitliği yakaladı @GalatasaraySK @kasimpasa pic.twitter.com/H0RdvvTmbT
— D-Smart Spor (@spor_smart) July 24, 2022
GALATASARAY'IN 11'İ:
Muslera, Omar, Nelsson Abdülkerim, Van Aanholt, Sergio Oliveira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis.
KASIMPAŞA'NIN 11'İ:
Erdem, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Petretta, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken
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