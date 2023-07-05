Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşıyor.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20:30'da başladı ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
CANLI: DEVRE ARASI
GALATASARAY: 3
HULL CITY: 1
28' Emin Bayram, 30' Berkan Kutlu, 35' Kaan Ayhan / 45' Tetteh
İLK 11'LER
Galatasaray: Batuhan, Dubois, Kaan, Emin, Kazımcan, Torreira, Berkan, Yunus, Cicaldau, Mertens, Barış.
Hull City: Lo-Tutala, Coyle, Jones, Leake, Ozan Tufan, Docherty, Allahyar, Mcloughlin, Delap, Seri, Tetteh.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20:30'da başladı ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
CANLI: DEVRE ARASI
GALATASARAY: 3
HULL CITY: 1
28' Emin Bayram, 30' Berkan Kutlu, 35' Kaan Ayhan / 45' Tetteh
İLK 11'LER
Galatasaray: Batuhan, Dubois, Kaan, Emin, Kazımcan, Torreira, Berkan, Yunus, Cicaldau, Mertens, Barış.
Hull City: Lo-Tutala, Coyle, Jones, Leake, Ozan Tufan, Docherty, Allahyar, Mcloughlin, Delap, Seri, Tetteh.