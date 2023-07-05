CANLI: Galatasaray- Hull City

Galatasaray, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
CANLI: Galatasaray- Hull City
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Temmuz 2023 20:26
Son güncelleme 05 Temmuz 2023 21:30
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşıyor.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20:30'da başladı ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CANLI: DEVRE ARASI

GALATASARAY: 3
HULL CITY: 1

28' Emin Bayram, 30' Berkan Kutlu, 35' Kaan Ayhan / 45' Tetteh

İLK 11'LER

Galatasaray: Batuhan, Dubois, Kaan, Emin, Kazımcan, Torreira, Berkan, Yunus, Cicaldau, Mertens, Barış.

Hull City: Lo-Tutala, Coyle, Jones, Leake, Ozan Tufan, Docherty, Allahyar, Mcloughlin, Delap, Seri, Tetteh.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery