CANLI: Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Parolapara

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında pazar günü Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Parolapara derbi maçta karşı karşıya geliyor.
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CANLI: 4. SET
GALATASARAY: 3
FENERBAHÇE: 6
1. SET SONUCU: GALATASARAY 35-33 FENERBAHÇE
2. SET SONUCU: GALATASARAY 25-19 FENERBAHÇE
3. SET SONUCU: GALATASARAY 21-25 FENERBAHÇE
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