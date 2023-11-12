CANLI: Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Parolapara

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Parolapara
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12 Kasım 2023 15:51
Son güncelleme 12 Kasım 2023 17:54
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında pazar günü Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Parolapara derbi maçta karşı karşıya geliyor.

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CANLI: 4. SET

GALATASARAY: 3
FENERBAHÇE: 6

1. SET SONUCU: GALATASARAY 35-33 FENERBAHÇE
2. SET SONUCU: GALATASARAY 25-19 FENERBAHÇE
3. SET SONUCU: GALATASARAY 21-25 FENERBAHÇE


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