CANLI Galatasaray Hatayspor maçı İZLE

Galatasaray Hatay beIN Sports canlı maç linki, Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın izle, Galatasaray Hatayspor maçı izle, Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın linki, Canlı bein Galatasaray Hatayspor izle, Digitürk Galatasaray Hatayspor canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan kritik Galatasaray Hatayspor maçı beIN Sports'dan canlı yayınlanmaktadır. İşte Galatasaray maçını canlı izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.

23 Ağustos 2021 21:41
CANLI Galatasaray Hatayspor maçı İZLE
Galatasaray Hatayspor beIN Sports Canlı Linki! Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI CANLI, TIKLA






GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, GALATASARAY HATAYSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

GALATASARAY HATAYSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında bugün Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda devam eden zemin yenileme çalışmaları nedeniyle karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

İlk haftada deplasmanda ligin yeni takımlarından GZT Giresunspor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılılar, bu sezon ev sahibi olarak ilk Süper Lig müsabakasına çıkacak.

Hatay temsilcisi ise sezonun ilk maçında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Hatayspor tam kadro

Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Hatay ekibi, deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Bordo-beyazlı takımda cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.

TUTTUR'DA HEMEN OYNA

Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Karşılaşma için Galatasaray'ın kazanmasına 1,32 oran açıklandı. Hatayspor galibiyetine 5,20 oran verilirken; beraberlik 3,85 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'a 2,08, 2,5 Üst'e ise 1,44 oran açıklandı. Tuttur'da hemen oynamak için tıklayın...

Muhtemel 11'ler

Galatasaray
Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

Hatayspor
Munir, Kamil Ahmet, Adekugbe, Burak, Onur, Ribeiro, Emre Çolak, Boudjema, Kamara, Diouf, Louis

Galatasaray'da 3 eksik

Galatasaray, 3 futbolcusundan Atakaş Hatayspor maçında yararlanamayacak.

Süper Lig'deki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle 8 maç ceza verilen Marcao'nun yanı sıra lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda oynanan maçta sakatlanan Arda Turan da sahadaki yerini alamayacak.

Stada 40 bine yakın taraftar alınabilecek

Galatasaray, sahasındaki zemin yenileme çalışmalarının tamamlanmamasından dolayı müsabakayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında stada yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alabilecek. Mücadeleyi 40 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izleyebilecek.

Hatayspor ile 3. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı takımla 3. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Geride kalan sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.

Diğer Haberler

Fatih Terim: 'Artık transferde prensibimiz bu' Galatasaray Fatih Terim: "Artık transferde prensibimiz bu"
Bursaspor, Erzurum'da yıkıldı Spor Toto 1. Lig Bursaspor, Erzurum'da yıkıldı
Trabzonspor'dan 5 sezon sonra 2'de 2! Trabzonspor Trabzonspor'dan 5 sezon sonra 2'de 2!
Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Pa Dibba'yı transfer etti Spor Toto 1. Lig Eyüpspor, Adana Demirspor'dan Pa Dibba'yı transfer etti
Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle (beİN Sports izle) Gündem Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle (beİN Sports izle)
Galatasaray Hatayspor CANLI İZLE, GS Hatay maçı izle Gündem Galatasaray Hatayspor CANLI İZLE, GS Hatay maçı izle
CANLI YAYIN : Galatasaray Hatayspor izle Gündem CANLI YAYIN : Galatasaray Hatayspor izle
Galatasaray Hatayspor maçı İZLE, CANLI GS Hatayspor maçı burada Gündem Galatasaray Hatayspor maçı İZLE, CANLI GS Hatayspor maçı burada
bein sports 1 canlı izle, Galatasaray Hatayspor maçı İZLE Gündem bein sports 1 canlı izle, Galatasaray Hatayspor maçı İZLE
Daha fazla göster
1 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 144'e çıktı
2 Japonya'da ilk kez görülen Kovid-19'un "Lambda" varyantı 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı
3 Tokyo'ya Paralimpik 2020 için gelen Tunus takımında Kovid-19 saptandı
4 6 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
5 4 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
6 3 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
7 2 Ağustos Koronavirüs tablosu!
8 1 Ağustos Koronavirüs tablosu!
9 31 Temmuz koronavirüs vaka sayısı
10 Türkiye'de günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı!
yukarı ok