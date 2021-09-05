Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, hazırlık maçında Gheorghe Hagi'nin takımı ile karşılaşıyor.
Saat 11:00'de başlayan Galatasaray - Forul Constanta hazırlık karşılaşması Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanıyor...
CANLI SKOR (1. YARI)
GALATASARAY: 0
F. COSTANTA: 0
Galatasaray XI: Fatih, Sacha Boey, Marcao, Şıık Kaan, Ömer, Aytaç, Berkan, Morutan, Babel, Emre Kılınç, Diagne
Saat 11:00'de başlayan Galatasaray - Forul Constanta hazırlık karşılaşması Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanıyor...
CANLI SKOR (1. YARI)
GALATASARAY: 0
F. COSTANTA: 0
Galatasaray XI: Fatih, Sacha Boey, Marcao, Şıık Kaan, Ömer, Aytaç, Berkan, Morutan, Babel, Emre Kılınç, Diagne