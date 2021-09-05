CANLI: Galatasaray - Forul Constanta

Galatasaray, hazırlık maçında Forul Constanta ile Florya'da karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Galatasaray - Forul Constanta
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05 Eylül 2021 10:58
Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, hazırlık maçında Gheorghe Hagi'nin takımı ile karşılaşıyor.

Saat 11:00'de başlayan Galatasaray - Forul Constanta hazırlık karşılaşması Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanıyor...

CANLI SKOR (1. YARI)

GALATASARAY: 0

F. COSTANTA: 0

Galatasaray XI: Fatih, Sacha Boey, Marcao, Şıık Kaan, Ömer, Aytaç, Berkan, Morutan, Babel, Emre Kılınç, Diagne




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