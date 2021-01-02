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GALATASARAY: 69

FENERBAHÇE: 78

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.Galatasaray'ın sahası Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı derbi, saat 15.30'da başladı.Ligde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.1. Periyot sonucu 20-22İlk yarı sonucu: 31-48Üçüncü periyot sonucu: 51-68