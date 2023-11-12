Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Pazar günü Galatasaray, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk ediyor.
CANLI: 1. DEVRE
GALATASARAY: 0
FENERBAHÇE : 0
11'LER
Galatasaray: Gamze Nur, Berra, Fatma Sare, Shmatko, Rabia Nur, Eda, Emine Ecem, Ebru, Kabakaba, Bakarandze, Houij.
Fenerbahçe: Göknur, Ecem, İlayda, Nina Kpaho, Gülbin, Meryem, Fatma Kara, Zenatha, Yaşam, Yağmur, Busem.
CANLI: 1. DEVRE
GALATASARAY: 0
FENERBAHÇE : 0
11'LER
Galatasaray: Gamze Nur, Berra, Fatma Sare, Shmatko, Rabia Nur, Eda, Emine Ecem, Ebru, Kabakaba, Bakarandze, Houij.
Fenerbahçe: Göknur, Ecem, İlayda, Nina Kpaho, Gülbin, Meryem, Fatma Kara, Zenatha, Yaşam, Yağmur, Busem.