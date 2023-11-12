CANLI: Galatasaray - Fenerbahçe

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Galatasaray - Fenerbahçe
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12 Kasım 2023 13:53
Son güncelleme 12 Kasım 2023 14:15
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Pazar günü Galatasaray, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk ediyor.

CANLI: 1. DEVRE

GALATASARAY: 0 
FENERBAHÇE : 0

11'LER

Galatasaray: Gamze Nur, Berra, Fatma Sare, Shmatko, Rabia Nur, Eda, Emine Ecem, Ebru, Kabakaba, Bakarandze, Houij.

Fenerbahçe: Göknur, Ecem, İlayda, Nina Kpaho, Gülbin, Meryem, Fatma Kara, Zenatha, Yaşam, Yağmur, Busem.

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