CANLI | Galatasaray - Elfsborg

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Elfsborg ile karşılaşıyor.
CANLI SKOR: 1. DEVRE
GALATASARAY: 0
ELFSBORG: 0
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11'LER
Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper, Mauro Icardi, Osimhen.
Elfsborg XI: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Arber Zeneli, Baidoo.
CANLI SKOR: 1. DEVRE
GALATASARAY: 0
ELFSBORG: 0
CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!
11'LER
Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper, Mauro Icardi, Osimhen.
Elfsborg XI: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Arber Zeneli, Baidoo.