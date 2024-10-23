CANLI | Galatasaray - Elfsborg

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Elfsborg ile karşı karşıya geliyor.

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CANLI | Galatasaray - Elfsborg
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23 Ekim 2024 17:21
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Elfsborg ile karşılaşıyor.

CANLI SKOR: 1. DEVRE

GALATASARAY: 0

ELFSBORG: 0

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11'LER

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper, Mauro Icardi, Osimhen.

Elfsborg XI: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Arber Zeneli, Baidoo.



 

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