CANLI | Galatasaray Divan Kurulu

Galatasaray Spor Kulübü'nde Mart ayı olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor. Canlı aktarıyoruz...

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
CANLI | Galatasaray Divan Kurulu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2025 13:34
Son güncelleme 12 Mart 2025 13:39
Galatasaray Spor Kulübü Mart ayı olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor.

CANLI AKTARIYORUZ
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CANLI İZLE | GALATASARAY DİVAN KURULU



Galatasaray Divan Kurulu tarafından açıklanan gündem:

"* Şubat ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,

* Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,

* Tüzüğümüzün 87/14 maddesi uyarınca Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Kasım 2024 itibarıyla düzenlenmiş özet 6 aylık konsolide mali (bağımsız denetimden geçmiş) – yönetsel – sportif raporun, Yönetim Kurulu tarafından sunulması,

* Tüzüğümüzün 96/8 maddesi uyarınca 30 Kasım 2024 itibarıyla düzenlenen özet 6 aylık konsolide mali (bağımsız denetimden geçmiş) – yönetsel – sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemeleri,

* Gündemin 3. Maddesinde sunulan rapor ve 4. Maddesindeki Denetim Kurulu tespit ve incelemeleri ile ilgili genel görüşme,

* Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,

* Kapanış."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery