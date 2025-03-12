CANLI | Galatasaray Divan Kurulu

Galatasaray Spor Kulübü Mart ayı olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor.
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Galatasaray Divan Kurulu tarafından açıklanan gündem:
"* Şubat ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,
* Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
* Tüzüğümüzün 87/14 maddesi uyarınca Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Kasım 2024 itibarıyla düzenlenmiş özet 6 aylık konsolide mali (bağımsız denetimden geçmiş) – yönetsel – sportif raporun, Yönetim Kurulu tarafından sunulması,
* Tüzüğümüzün 96/8 maddesi uyarınca 30 Kasım 2024 itibarıyla düzenlenen özet 6 aylık konsolide mali (bağımsız denetimden geçmiş) – yönetsel – sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemeleri,
* Gündemin 3. Maddesinde sunulan rapor ve 4. Maddesindeki Denetim Kurulu tespit ve incelemeleri ile ilgili genel görüşme,
* Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,
* Kapanış."
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CANLI İZLE | GALATASARAY DİVAN KURULU
Galatasaray Divan Kurulu tarafından açıklanan gündem:
"* Şubat ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,
* Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
* Tüzüğümüzün 87/14 maddesi uyarınca Kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 30 Kasım 2024 itibarıyla düzenlenmiş özet 6 aylık konsolide mali (bağımsız denetimden geçmiş) – yönetsel – sportif raporun, Yönetim Kurulu tarafından sunulması,
* Tüzüğümüzün 96/8 maddesi uyarınca 30 Kasım 2024 itibarıyla düzenlenen özet 6 aylık konsolide mali (bağımsız denetimden geçmiş) – yönetsel – sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemeleri,
* Gündemin 3. Maddesinde sunulan rapor ve 4. Maddesindeki Denetim Kurulu tespit ve incelemeleri ile ilgili genel görüşme,
* Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,
* Kapanış."