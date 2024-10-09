CANLI: Galatasaray Divan Kurulu

Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin:

"2005 yılından firmalar ve halka açık şirketler, enflasyon muhasebesi uyguladı. İlk kez uzun yıllar mali tablolarda enflasyon düzeltmesi yaptık.

Aktiflerimizin 31 Mayıs 2023'te yaklaşık 9.1 milyar lira iken, 21.5 milyar liraya yükseldi.

"KARABORSA DEDİKODUSU İLE İLGİLİ KOMİSYON KURULSUN"



Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu:

"Karaborsa ile ilgili konuşmalar oldu. Üyelerle birlikte Divan toplantımız yaklaşık 600 kişi geldi. Toplantıda havanda su dövdük. Herkes birbirine 'ne konuşuldu, ne oldu şimdi' dedi. Biz gerektiği gibi iletişimi, şeffaflığı yönetim tarafından maalesef görmedik. Sorunlardan biri bu. İnsanın aklına bir başka soru daha geliyor; karaborsayı sorduk, savcılığa gittik, başkanın söylediğinden başka bir müracaat olduğunu gördük, dedikoduyu kimin çıkardığına dair taleple gitmiş savcılığa. Bir başka şey aklımızı kurcaladı. Maç 19'daydı, 18.50'de satışta bilet vardı. Yönetici arkadaşlarımızın böyle bir işe bulaştığını düşünmüyorum, töhmet altında kalmalarını istemiyorum. Ekranlardan yok olan sitede Avrupa kupası maçında nasıl oluyor? Bunu başkasının değil, kulübümüzün içerisinde kurulacak komisyonla araştırılması yönetimi ve bizi rahatlatacaktır. Kulüpten faydalanmak isteyen varsa parazitlerin temizlenmesini sağlayacaktır."