CANLI: Galatasaray Divan Kurulu

Galatasaray Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı, RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılıyor.
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DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI!
"2023/24 sezonunda 2026 sporcumuzla birlikte toplam 94 kupa ve 424 madalya kazandık. Bu büyük başarıda pay sahibi olan sporcularımıza, hocalarımıza ve personellerimize teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkür de destek veren Galatasaraylılar'a etmek istiyorum."
"Mayıslar bizimdir, yine bizim olacak. Galatasaray mücadele ettiği her branşta en iyisini yapmaya çalışmaktadır. Son dönemde bizi yapmak istemediklerimizden alıkoymaya rakiplerimiz olduğunun farkındayım. Ne olursa olsun aynı hedefle çalışmaya devam edeceğiz. Kalbi Galatasaray ile atan herkesi yanımıza davet ediyorum."
Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "2005 yılından firmalar ve halka açık şirketler, enflasyon muhasebesi uyguladı. İlk kez uzun yıllar mali tablolarda enflasyon düzeltmesi yaptık. Aktiflerimizin 31 Mayıs 2023'te yaklaşık 9.1 milyar lira iken, 21.5 milyar liraya yükseldi. En temel değişiklik olarak bu gözüküyor."
Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "2022 yılı Mayıs ayında aktif büyüklüğümüz 2.4 milyar TL idi. 2 senede enflasyon muhasebesi, gayrımenkul değerlemesi, futbol ekonomisinin büyümesi sonrası bilançomuz 9 kat arttı."
Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "Aktifimizin yüzde 66'sı gayrımenkullerden oluşuyor. 1 dönem önce de böyleydi. Maddi olmayan duran varlıklar, futbolcu bonservisleri yüzde 13'ünü oluşturuyor. Gayrımenkullerimizden Florya'nın toplamı 8 milyar lira değerinde. Mecidiyeköy 2.2 milyar TL. Kemerburgaz kullanım hakkı, tapu değil ama 2.2 milyar TL değere ulaştı. Bunların hepsi ekspertiz raporlarıyla oluştur. Galatasaray Adası 1.6 milyar TL. Diğer gayrımenkuller 200 milyon TL. Gayrımenkullerimiz 8.376 milyar TL değerlendi. Bu da yüzde 143'lük bir artış."
Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "Yükümlülükler tarafında Bankalar Birliği borcumuz var. Bir dönem öncesine göre kısmi biraz azalma oldu, tahsilatlar var."
Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "Futbolcu transferlerine ilişkin borçlarda da 2 milyar liralık artış söz konusu. Sporculara olan diğer yükümlülükler ve vergi yükümlülüklerinde ise çok bir değişiklik yok."
Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "Gelir gider hesaplarına baktığımızda ağırlıklı olarak kur farkları var. Kur farkı 1.4 milyar lira civarında. Esas faaliyetlerden 1.9 milyar lira zarar görüyoruz. Yatırım faaliyetlerinde sporcu satışı ve gayrımenkul değerlemeleri 3.6 milyar lira kar var. 1.6 milyara bankalara ödenen faiz olmak üzere 1.9 milyar lira finansman gideri var. Çoğu gayrımenkul değerlemelerini içeren ama enflasyon kar zararı hesabı altında sınıflanan 5.4 - 5.5 milyar lira kadar enflasyon para kayıp kazancı görüyoruz. Bunların sonucunda konsolide olarak 2024 yılında kulübün net karı 5.2 milyar lira gözüküyor. Bu 5.2 milyar karın 4 milyar lirası kulübün, 1.1 milyar lirası halka açık tarafta hissedarların."
Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "Denetim firmasının, bu döneme ilişkin görüşlerine gelince; sınırlı olumlu görüş söz konusu. Dikkat çekilen iki husus var. Bir tanesi işletmenin sürekliliği. Bu dönemde kısa vadeli yükümlülüklerin, dönen varlıklarla karşılaştırıldığında 6.4 milyar lira net kısa vadeli yükümlülük var. Denetim firması, bunu riskli buluyor."
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu: "Galatasaray bu sezon çok önemli bir blok, bir camia demiyorum, bir blok tarafından engellenecektir. 5. yıldız hepimize gurur verir ama Galatasaray'ın 5. yıldızı taktıktan sonra rakipleriyle arayı açacağı mali ve sportif gücü olacaktı. Bu güç, son dönemde en çok tartışılan Florya'dan gelecekti."
"KARABORSA DEDİKODUSU İLE İLGİLİ KOMİSYON KURULSUN"
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu: "Karaborsa ile ilgili konuşmalar oldu. Üyelerle birlikte Divan toplantımız yaklaşık 600 kişi geldi. Toplantıda havanda su dövdük. Herkes birbirine 'ne konuşuldu, ne oldu şimdi' dedi. Biz gerektiği gibi iletişimi, şeffaflığı yönetim tarafından maalesef görmedik. Sorunlardan biri bu. İnsanın aklına bir başka soru daha geliyor; karaborsayı sorduk, savcılığa gittik, başkanın söylediğinden başka bir müracaat olduğunu gördük, dedikoduyu kimin çıkardığına dair taleple gitmiş savcılığa. Bir başka şey aklımızı kurcaladı. Maç 19'daydı, 18.50'de satışta bilet vardı. Yönetici arkadaşlarımızın böyle bir işe bulaştığını düşünmüyorum, töhmet altında kalmalarını istemiyorum. Ekranlardan yok olan sitede Avrupa kupası maçında nasıl oluyor? Bunu başkasının değil, kulübümüzün içerisinde kurulacak komisyonla araştırılması yönetimi ve bizi rahatlatacaktır. Kulüpten faydalanmak isteyen varsa parazitlerin temizlenmesini sağlayacaktır."
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DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI!
"2023/24 sezonunda 2026 sporcumuzla birlikte toplam 94 kupa ve 424 madalya kazandık. Bu büyük başarıda pay sahibi olan sporcularımıza, hocalarımıza ve personellerimize teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkür de destek veren Galatasaraylılar'a etmek istiyorum."
"Mayıslar bizimdir, yine bizim olacak. Galatasaray mücadele ettiği her branşta en iyisini yapmaya çalışmaktadır. Son dönemde bizi yapmak istemediklerimizden alıkoymaya rakiplerimiz olduğunun farkındayım. Ne olursa olsun aynı hedefle çalışmaya devam edeceğiz. Kalbi Galatasaray ile atan herkesi yanımıza davet ediyorum."
Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "2005 yılından firmalar ve halka açık şirketler, enflasyon muhasebesi uyguladı. İlk kez uzun yıllar mali tablolarda enflasyon düzeltmesi yaptık. Aktiflerimizin 31 Mayıs 2023'te yaklaşık 9.1 milyar lira iken, 21.5 milyar liraya yükseldi. En temel değişiklik olarak bu gözüküyor."
Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "2022 yılı Mayıs ayında aktif büyüklüğümüz 2.4 milyar TL idi. 2 senede enflasyon muhasebesi, gayrımenkul değerlemesi, futbol ekonomisinin büyümesi sonrası bilançomuz 9 kat arttı."
Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "Aktifimizin yüzde 66'sı gayrımenkullerden oluşuyor. 1 dönem önce de böyleydi. Maddi olmayan duran varlıklar, futbolcu bonservisleri yüzde 13'ünü oluşturuyor. Gayrımenkullerimizden Florya'nın toplamı 8 milyar lira değerinde. Mecidiyeköy 2.2 milyar TL. Kemerburgaz kullanım hakkı, tapu değil ama 2.2 milyar TL değere ulaştı. Bunların hepsi ekspertiz raporlarıyla oluştur. Galatasaray Adası 1.6 milyar TL. Diğer gayrımenkuller 200 milyon TL. Gayrımenkullerimiz 8.376 milyar TL değerlendi. Bu da yüzde 143'lük bir artış."
Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "Yükümlülükler tarafında Bankalar Birliği borcumuz var. Bir dönem öncesine göre kısmi biraz azalma oldu, tahsilatlar var."
Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "Futbolcu transferlerine ilişkin borçlarda da 2 milyar liralık artış söz konusu. Sporculara olan diğer yükümlülükler ve vergi yükümlülüklerinde ise çok bir değişiklik yok."
Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "Gelir gider hesaplarına baktığımızda ağırlıklı olarak kur farkları var. Kur farkı 1.4 milyar lira civarında. Esas faaliyetlerden 1.9 milyar lira zarar görüyoruz. Yatırım faaliyetlerinde sporcu satışı ve gayrımenkul değerlemeleri 3.6 milyar lira kar var. 1.6 milyara bankalara ödenen faiz olmak üzere 1.9 milyar lira finansman gideri var. Çoğu gayrımenkul değerlemelerini içeren ama enflasyon kar zararı hesabı altında sınıflanan 5.4 - 5.5 milyar lira kadar enflasyon para kayıp kazancı görüyoruz. Bunların sonucunda konsolide olarak 2024 yılında kulübün net karı 5.2 milyar lira gözüküyor. Bu 5.2 milyar karın 4 milyar lirası kulübün, 1.1 milyar lirası halka açık tarafta hissedarların."
Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "Denetim firmasının, bu döneme ilişkin görüşlerine gelince; sınırlı olumlu görüş söz konusu. Dikkat çekilen iki husus var. Bir tanesi işletmenin sürekliliği. Bu dönemde kısa vadeli yükümlülüklerin, dönen varlıklarla karşılaştırıldığında 6.4 milyar lira net kısa vadeli yükümlülük var. Denetim firması, bunu riskli buluyor."
"FUTBOLCULARA 198 MİLYON DOLAR"
- Galatasaray Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Ömer Çirkin: "Şarta bağlı yükümlülükler; futbolculara bundan sonraki sezonlarda ödenecek paraların toplamı, 31 Mayıs 2024 itibarıyla 6.8 milyar TL, 198 milyon dolar. Sabit ücretlerdir. Vergi öncesi ve sabit ücretleri içeren rakamlardır."
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu: "Galatasaray bu sezon çok önemli bir blok, bir camia demiyorum, bir blok tarafından engellenecektir. 5. yıldız hepimize gurur verir ama Galatasaray'ın 5. yıldızı taktıktan sonra rakipleriyle arayı açacağı mali ve sportif gücü olacaktı. Bu güç, son dönemde en çok tartışılan Florya'dan gelecekti."
"KARABORSA DEDİKODUSU İLE İLGİLİ KOMİSYON KURULSUN"
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu: "Karaborsa ile ilgili konuşmalar oldu. Üyelerle birlikte Divan toplantımız yaklaşık 600 kişi geldi. Toplantıda havanda su dövdük. Herkes birbirine 'ne konuşuldu, ne oldu şimdi' dedi. Biz gerektiği gibi iletişimi, şeffaflığı yönetim tarafından maalesef görmedik. Sorunlardan biri bu. İnsanın aklına bir başka soru daha geliyor; karaborsayı sorduk, savcılığa gittik, başkanın söylediğinden başka bir müracaat olduğunu gördük, dedikoduyu kimin çıkardığına dair taleple gitmiş savcılığa. Bir başka şey aklımızı kurcaladı. Maç 19'daydı, 18.50'de satışta bilet vardı. Yönetici arkadaşlarımızın böyle bir işe bulaştığını düşünmüyorum, töhmet altında kalmalarını istemiyorum. Ekranlardan yok olan sitede Avrupa kupası maçında nasıl oluyor? Bunu başkasının değil, kulübümüzün içerisinde kurulacak komisyonla araştırılması yönetimi ve bizi rahatlatacaktır. Kulüpten faydalanmak isteyen varsa parazitlerin temizlenmesini sağlayacaktır."