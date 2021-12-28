CANLI: Galatasaray - Denizlispor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.
Nef Stadı'nda oynanan müsabaka saat 21.00'de başladı. Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.
CANLI SKOR (DEVRE)
GALATASARAY: 1
DENİZLİSPOR: 2
GOLLER: 09' İlhan Depe, 29' Alpaslan Öztürk, 38' Darri
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Galatasaray
İsmail, Oğulcan, Alpaslan, Marcao, Ömer, Taylan, Cicaldau, Emre Kılınç, Barış Alper, Morutan, Muhammed
Altaş Denizlispor
Abdülkadir, Emre, Erdal, Muhammet, Gökhan, Muhammed, Mustafa, Özer, Bünyamin, İlhan, Darri.
Nef Stadı'nda oynanan müsabaka saat 21.00'de başladı. Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.
CANLI SKOR (DEVRE)
GALATASARAY: 1
DENİZLİSPOR: 2
GOLLER: 09' İlhan Depe, 29' Alpaslan Öztürk, 38' Darri
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN..
Galatasaray
İsmail, Oğulcan, Alpaslan, Marcao, Ömer, Taylan, Cicaldau, Emre Kılınç, Barış Alper, Morutan, Muhammed
Altaş Denizlispor
Abdülkadir, Emre, Erdal, Muhammet, Gökhan, Muhammed, Mustafa, Özer, Bünyamin, İlhan, Darri.