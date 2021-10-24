CANLI | Galatasaray'dan taraftara açık antrenman

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesinde bugünkü idmanını taraftara açık şekilde NEF Stadı'nda yapıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI | Galatasaray'dan taraftara açık antrenman
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24 Ekim 2021 15:12
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesinde son antrenmanını Nef Stadyumu'nda gerçekleştiriyor.

Pazartesi günü oynanacak derbi öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda Galatasaray taraftarları da yer alıyor.

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Kombine, VIP kombine, 5 lig maçı paketinin yanı sıra loca sahiplerinin idmanı ücretsiz izleyebileceğine yer verilen açıklamada, biletlerin 19.05 liradan satışa sunulduğu belirtildi.


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