CANLI | Galatasaray'dan taraftara açık antrenman

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesinde son antrenmanını Nef Stadyumu'nda gerçekleştiriyor.
Pazartesi günü oynanacak derbi öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda Galatasaray taraftarları da yer alıyor.
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Kombine, VIP kombine, 5 lig maçı paketinin yanı sıra loca sahiplerinin idmanı ücretsiz izleyebileceğine yer verilen açıklamada, biletlerin 19.05 liradan satışa sunulduğu belirtildi.
Pazartesi günü oynanacak derbi öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda Galatasaray taraftarları da yer alıyor.
CANLI İZLE
Kombine, VIP kombine, 5 lig maçı paketinin yanı sıra loca sahiplerinin idmanı ücretsiz izleyebileceğine yer verilen açıklamada, biletlerin 19.05 liradan satışa sunulduğu belirtildi.