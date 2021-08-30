CANLI: Galatasaray'dan Rizespor'a cevap...

Galatasaray SK Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın açıklamalarına cevap veriyor...



İŞTE AÇIKLAMALAR



Galatasaray'ın 30 milyon taraftarıyla bu tür manipülasyonlara karşı refleks göstermesi gerekir. Sayın Tahir Kıran'ın sözleri manipülatif, gerçek dışı. Hukukçuları yanlış yönlendiriyor. Kendisi zor durumda kalacak.



Oğulcan ile ilgili görevi kötüye kullanmaktan ötürü bir şikayette bulunacağımızı açıkladık. 4 Ağustos'ta bir basın toplantısı yapıp belgelerle süreci anlattım. Sayın Tahir Kıran, bugün Tahkim Kurulu'nu şikayet edeceğimi ama etmediğimi, şov yaptığımı söylüyor. Biz 11 Ağustos'ta şikayet ettik Tahkim Kurulu'nu. İyi takip etsinler.



Bir yandan şikayet yok deyip, bir yandan Tahkim şikayetini geri çekin diye protokole madde koydurmak istiyorlar. Tahkim Kurulu'ndan ve üyelerinden ziyade, Sayın Tahir Kıran ve arkadaşları takip ediyor. Kimler bu dosyayla ilgili çaba gösteriyor, baskı gösteriyor. Baskıyla bu itiraza takipsizlik kararı verecekler. Bunu tarihe not düşelim.



Siz bu dosyaya niye bu kadar kıymet verip takip ediyorsunuz? İlgilileri bu kadar takip etmiyor bu dosyayı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduk, yetkisizlik nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Şu an dosyamız derdest. Dolayısıyla sözleri gerçek dışı.



Yalandan demeci kimin verdiğini tüm Türkiye gördü şimdi. Kimin yalan attığının takdiri yüce kamuoyunundur. Sansasyonel kaygılarla biz açıklama yapmıyor. Galatasaray başkan yardımcısına kimse şov yapıyor diyemez. Herkes haddini bilecek. Sayın Tahir Kıran'a kişisel olarak bu ifadeyi iade ediyorum. Kimse Galatasaray başkan yardımcısına kimse şov yapıyor diyemez. Bu belgeyle kimin şov yaptığı ortaya çıktı.



Bu dosya için kimlerin baskı yaptığını biliyoruz. Gerekirse açıklarız.



Bir şikayet dosyasını çılgınlar gibi adliyelerde takip edip, baskı uygulamak, bulmaya çalışmak. Taraf olmayan Tahir Kıran'ın kıymet kutsiyet atfedip konuşması çok ilginç. Dosya numarasını verdik başkaca failler nedeniyle takipsizlikle sonuçlanacaktır. Vicdani kanaatim budur.



Sayın Tahir Kıran, 'Kıvırmasınlar' demiş. Kimin yalan attığı kıvırdığı bu belgeyle ortaya çıktı mı, çıktı. Galatasaray'a etmiş olduğu telkinin gereğini yerine getirip hassasiyet gösterecek mi, bakacağız. Biz kurumsal refleksleri olan bir spor kulübüyüz. Türkiye'nin en büyük STK'larından biridir. Hiçbir baskıya tehdide boyun eğmeden hak arama özgürlüğünü kullanır. Kimseden korkmaz. Bizi başkalarıyla karıştırmasın Sayın Tahir Kıran. Kıvırmasınlar, yalan söylemesinler sözleri yakışık almaz. Kimin kıvırttığı, kimin yalan söylediği bu belgelerle ortaya çıktı.



PFDK'yı da ayın 27'sinde şikayet ettik.



Başkanımızın özür dilediğini söylüyor Sayın Tahir Kıran. Sayın Başkanımız, kendisine dönemediği için özür dilemiş. Konunun aslına ilişkin bir özür yok.



Bizim başkanımız nezaketten taviz vermeyen ama Galatasaray'ın menfaatlerini önceleyen seçilmiş başkandır. Başkanımız maille anlaşmanın olmayacağını söyledi. Ben de Sayın Tahir Kıran'ın mesajları var. Şöyle yazıyor; Kardeşim sen bu işi halledersin diyor. Ben de diyorum ki, bu olmaz diyorum. Sayın Tahir Kıran, Tahkim'den şikayetini geri çekersin diyor. Ben de whatsapp mesajları var. Sen başkanla konuş, seni dinler diyor bana. Ben de bu onursuzluktur, Galatasaray geri adım atmaz diyor. Kalkıp bunları mı açıklayalım biz de. Bel altı vurulursa gerekeni söylemek zorunda kalırız.















