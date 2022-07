Galatasaray Kulübünde yönetim kurulunun, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi için yetki istediği olağanüstü genel kurul toplantısı yapılıyor.Yönetim kurulu, toplantıda üyelerden Galatasaray Adası, Florya arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış tesisleri, Burhan Felek Ergün Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Beyoğlu Hasnun Galip Binası'ndaki alanların değerlendirilmesi, yeni taşınmazların alınması, projelerle ilgili finansman sağlanabilmek için yeni kredi sözleşmeleri imzalama konularında 31 Mayıs 2024'e kadar her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunma yetkisi istenecek.Son dönemde yönetim kurullarının ibra edilmemesinden dolayı kulüpte yaşanan olumsuzlukların giderilmesi, iç barışın ve birlikteliğin sağlanması için izlenecek yol haritası da toplantıda görüşülecek.Başkan Dursun Özbek oylama öncesi yaptığı açıklamada "" ifadelerini kullandı.Bankalar Birliği Anlaşmasıyla ilgili konuşan Dursun Özbek "" ifadelerini kullandı.Galatasaray Adası ile ilgili bilgi veren sarı-kırmızılıların başkanı "" açıklamasını yaptı.Florya'da alınması planlanan yeni arazisiyle ilgili açıklama yapan Dursun Özbek "" dedi.Kemeburgaz projesi hakkında konuşan Dursun Özbek "" açıklamasını yaptı."Mevcut varlıklarımız Borcumuzun yarısını bile ödeyemiyor. Günde 1.2 veya 1.3 faiz ödüyoruz. Gerçekten inanarak yapıldığında her şey yapılabiliyor. Ekim 2023'te Kemerburgaz tesisimiz A takım ve altyapı için 2 nizami saha ile açılacak. Ekim 2024'te ise tamamen bitecek.""Ben olaya para yönünden değil sevgi yönünden bakıyorum. Kayyum geleceğine Erden Timur ve Dursun Özbek gelsin. Bileni bilmeyeni çok fazla rakama boğmadan projeler anlatıldı. Siz bunlara güvendikten son her şey güzel gider. Yangın bacayı sarmış, 'hortumla mı söndürelim yoksa kovayla su mu taşıyalım?' diyoruz.""Kazık kadar adam oldum. Utanmasam 'Sayın başkan, 23 Nisan'da beni bir günlüğüne o koltuğa oturtun' diyeceğim. Oraya oturanın kafası değişiyor. Bir de ben göreyim nasıl oluyor bu? Galatasaray'ın yarınlarını, son kuruşlarını konuşurken biraz daha fazla kişi katılsa olmaz mıydı?""Eski geleneklerimize dönmemiz lazım. Arda Turan'a bir jübile yapılabilir ve belki de Messi'yi seyredebiliriz."