CANLI: Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor

SPORX SEÇİM: LIVE

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR

TOPLAM (7/30)

Eşref Hamamcıoğlu: 422

Burak Elmas: 252

Metin Öztürk: 237

Yiğit Şardan: 122

İbrahim Özdemir: 28

1. Sandık Sonucu



Metin Öztürk: 32

İbrahim Özdemir: 5

Eşref Hamamcıoğlu: 48

Burak Elmas: 27

Yiğit Şardan: 16



4731 kişi oy kullandı.

OY KULLANMA İŞLEMİ 5 SAAT SÜRDÜ

30 SANDIKTA OY KULLANILDI

Başkan adayları

Metin Öztürk

İbrahim Özdemir

Eşref Hamamcıoğlu

Burak Elmas

Yiğit Şardan

Galatasaray'da başkanlık seçimi başladı. Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarışıyor. Oy kullanma işlemi 10.00'da başladı ve 15.00'te sona erdi.Yeni seçilecek başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Seçimde 8 bin 500 üye oy kullanma hakkına sahip.Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olduGenel kurulda rakiplerini geride bırakacak aday, sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olacak.Metin Öztürk: 46İbrahim Özdemir: 4Eşref Hamamcıoğlu: 72Burak Elmas: 36Yiğit Şardan: 12Metin Öztürk: 38İbrahim Özdemir: 4Eşref Hamamcıoğlu: 70Burak Elmas: 34Yiğit Şardan: 14Metin Öztürk: 29İbrahim Özdemir: 9Eşref Hamamcıoğlu: 47Burak Elmas: 38Yiğit Şardan: 18Metin Öztürk: 35İbrahim Özdemir: 2Eşref Hamamcıoğlu: 65Burak Elmas: 36Yiğit Şardan: 21Metin Öztürk: 31İbrahim Özdemir: 4Eşref Hamamcıoğlu: 54Burak Elmas: 36Yiğit Şardan: 27Metin Öztürk: 26İbrahim Özdemir: 0Eşref Hamamcıoğlu: 66Burak Elmas: 45Yiğit Şardan: 14- Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlığa aday olan 5 isim oylarını kullandı. Mustafa Cengiz de 9 numaralı sandıkta oy attı- Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat ve Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu ile eski futbolcular Gökhan Zan, Necati Ateş, Hakan Ünsal, Vedat İnceefe de liseye gelerek oylarını kullandı.- Seçimde- Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıkların sayım işlemine geçildi.Çok heyecanlıyız ama bugün G.Saray'ın bayram günü diyebiliriz. Çok adaylı, demokratik seçimin G.Saray'a hayırlı olmasını diliyorum. Umarım seçim sonunda kazanan G.Saray olur ve el ele, seçilen adayı başkanlık koltuğuna oturturuz. Tüm adaylara başarılar diliyorum.Çok heyecanlıyız. Biz yola çıktığımızda, Atatürk değerleriyle ve Ali Sami Yen'in çizdiği yolda yürüyeceğiz demiştik. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olacak. Hayırlısı olsun.Camiamız için çok önemli bir seçim. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Katılım yoğun, bu güzel bir şey. Umarım yüksek katılımlı bir seçim olacak. Diliyorum ki Galatasaray'a yakışan bir sonuç çıkacak.Heyecandan ziyade merakım var. Galatasaraylıların nasıl hareket edeceğini merak ediyorum. Galatasaraylıların kendisini test edeceğini düşünüyorum. Tüm adaylar centilmence yarıştı. Meteorolojik şartlara rağmen ilgi yoğun.Katılım yüksek gibi duruyor. Galatasaraylılar kulüplerine sahip çıkıyor. Hiç heyecanlı değilim, katıldığım 6. seçim. Seçim tecrübesi olan bir üyeyim. Bunu bir hizmet yarışı olarak görüyorum. Eşref Hamamcıoğlu'yla daha önce birlikte çalıştık. Eski bir ahbaplığımız var. Bizim birbirimizi kucaklayabilmemiz lazım. Galatasaray Lisesi'ndeki havadan çok memnunum.Oy verme işlemi saat 15.00'te sona erdi. Yeni başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 isim başkanlık için yarışıyorAidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulan 30 sandıkta oy attı.Başkan adaylarının yönetim kurulu asil ve yedek listeleri şöyle:: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.