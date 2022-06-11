CANLI| Galatasaray'da seçim günü

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul yapılıyor. Tüm gelişmeleri sizin için canlı olarak takip ediyoruz...



Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı. Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.



Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyenin sandık başına gidebileceği duyuruldu.



Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 24 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.



İşte yaşanan gelişmeler...



Galatasaray'da başkan adayları konuşma yapmama kararı aldı. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, oylama aşamasına geçilmesi adına seçimli genel kurulda konuşma yapmadı.



Oktay Vural: "Bir keyfimiz var. O da Galatasaray. Umarım şampiyonluklar yaşayacağımız, yeni UEFA Kupası sevinçleri yaşayacağımız dönemler geri gelir."



Burak Elmas: "Aileme yanımda oldukları için teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu zor günlerde sadece Galatasaray'ı düşünerek, son ana kadar bizlerle olan Galatasaraylılara da teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. İki başkan adayımıza başarılar. Umarım çok başarılı olurlar. Umarım bizleri sürdürülebilir başarılara taşırlar. Onlara da ellerini taşın altına koydukları için teşekkür ediyorum."



-Galatasaray'ın Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, Divan Kurulu Başkanı seçildi.



Başkanlık için 2 aday



Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı veriyor.



Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanıyor



Adayların listeleri



Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:



Dursun Özbek:



Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil



Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu



Eşref Hamamcıoğlu:



Asıl: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman



Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu





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