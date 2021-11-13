CANLI: Galatasaray - Bursaspor

Galatasaray hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaşıyor.

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CANLI: Galatasaray - Bursaspor
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13 Kasım 2021 13:59
Süper Lig'de 21 puanla 4. sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanla E Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, milli arayı değerlendirmek için TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçında karşılaşıyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde seyircisiz olarak oynanan karşılaşma saat 14:00'te başladı.

CANLI SKOR

GALATASARAY: 4

BURSASPOR: 2


GOL: 04', 17', 44' Diagne, 08' Oğulcan, 29' İsmail Yüksek, 38' Elton Acolatse 

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İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail, Van Aanholt, Marcao, Alpaslan, Aytaç, Assunçao, Oğulcan, Atalay, Emre Kılınç, Babel, Diagne

Bursaspor: Erhan, Aykut, Capan, Kubilay, Mert, İsmail, Burak, Emirhan, Bruno, Acolatse, Hasan


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