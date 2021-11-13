Süper Lig'de 21 puanla 4. sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanla E Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, milli arayı değerlendirmek için TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçında karşılaşıyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde seyircisiz olarak oynanan karşılaşma saat 14:00'te başladı.
CANLI SKOR
GALATASARAY: 4
BURSASPOR: 2
GOL: 04', 17', 44' Diagne, 08' Oğulcan, 29' İsmail Yüksek, 38' Elton Acolatse
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN...
İLK 11'LER
Galatasaray: İsmail, Van Aanholt, Marcao, Alpaslan, Aytaç, Assunçao, Oğulcan, Atalay, Emre Kılınç, Babel, Diagne
Bursaspor: Erhan, Aykut, Capan, Kubilay, Mert, İsmail, Burak, Emirhan, Bruno, Acolatse, Hasan
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde seyircisiz olarak oynanan karşılaşma saat 14:00'te başladı.
CANLI SKOR
GALATASARAY: 4
BURSASPOR: 2
GOL: 04', 17', 44' Diagne, 08' Oğulcan, 29' İsmail Yüksek, 38' Elton Acolatse
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN...
İLK 11'LER
Galatasaray: İsmail, Van Aanholt, Marcao, Alpaslan, Aytaç, Assunçao, Oğulcan, Atalay, Emre Kılınç, Babel, Diagne
Bursaspor: Erhan, Aykut, Capan, Kubilay, Mert, İsmail, Burak, Emirhan, Bruno, Acolatse, Hasan