ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
CANLI: 1. ÇEYREK
GALATASARAY: 8
BEŞİKTAŞ: 10
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Ligde 8 haftalık periyotta 5 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 13 puanla 3. sırada bulunuyor.
Beşiktaş ise ligin geride kalan bölümünde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi sonucunda 11 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.
CANLI: 1. ÇEYREK
GALATASARAY: 8
BEŞİKTAŞ: 10
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
Ligde 8 haftalık periyotta 5 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 13 puanla 3. sırada bulunuyor.
Beşiktaş ise ligin geride kalan bölümünde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi sonucunda 11 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.