CANLI: Galatasaray - Austria Wien

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Austria Wien ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
CANLI: Galatasaray - Austria Wien
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2023 20:27
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 20:28
Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Austria Wien ile karşı karşıya geliyor.

CANLI: 1. DEVRE

GALATASARAY: 0
AUSTRIA WIEN: 0 


11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Berkan, Yunus, Yusuf, Kerem, Barış Alper.

Austria Wien: Kos, Galvao, Holland, Potzmann, Tabaković, Ranftl, Fischer, Fitz, Handl, Martins, Jukic




ANGELINO İLK KEZ SAHAYA ÇIKACAK

Hazırlık dönemindeki ilk maçını Kocaeli'de Hull City'ye karşı oynayan ve 4-3 mağlup olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk maçında Macar ekibi Kisvarda'yı Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

2 MAÇ DAHA VAR

Galatasaray, kamptaki üçüncü hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30'da Macaristan temsilcisi Csakvar, dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasını da 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Avusturya'dan Sturm Graz ile yapacak.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery