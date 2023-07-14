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GALATASARAY: 0

AUSTRIA WIEN: 0





Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçındaile karşı karşıya geliyor.Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Berkan, Yunus, Yusuf, Kerem, Barış Alper.Kos, Galvao, Holland, Potzmann, Tabaković, Ranftl, Fischer, Fitz, Handl, Martins, JukicHazırlık dönemindeki ilk maçını Kocaeli'de Hull City'ye karşı oynayan ve 4-3 mağlup olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk maçında Macar ekibi Kisvarda'yı Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.Galatasaray, kamptaki üçüncü hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30'da Macaristan temsilcisi Csakvar, dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasını da 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Avusturya'dan Sturm Graz ile yapacak.