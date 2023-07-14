Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Austria Wien ile karşı karşıya geliyor.
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GALATASARAY: 0
AUSTRIA WIEN: 0
11'ler:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Berkan, Yunus, Yusuf, Kerem, Barış Alper.
Austria Wien: Kos, Galvao, Holland, Potzmann, Tabaković, Ranftl, Fischer, Fitz, Handl, Martins, Jukic
ANGELINO İLK KEZ SAHAYA ÇIKACAK
Hazırlık dönemindeki ilk maçını Kocaeli'de Hull City'ye karşı oynayan ve 4-3 mağlup olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk maçında Macar ekibi Kisvarda'yı Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
2 MAÇ DAHA VAR
Galatasaray, kamptaki üçüncü hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30'da Macaristan temsilcisi Csakvar, dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasını da 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Avusturya'dan Sturm Graz ile yapacak.
CANLI: 1. DEVRE
GALATASARAY: 0
AUSTRIA WIEN: 0
11'ler:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Berkan, Yunus, Yusuf, Kerem, Barış Alper.
Austria Wien: Kos, Galvao, Holland, Potzmann, Tabaković, Ranftl, Fischer, Fitz, Handl, Martins, Jukic
ANGELINO İLK KEZ SAHAYA ÇIKACAK
Hazırlık dönemindeki ilk maçını Kocaeli'de Hull City'ye karşı oynayan ve 4-3 mağlup olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk maçında Macar ekibi Kisvarda'yı Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
2 MAÇ DAHA VAR
Galatasaray, kamptaki üçüncü hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30'da Macaristan temsilcisi Csakvar, dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasını da 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Avusturya'dan Sturm Graz ile yapacak.