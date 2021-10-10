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Motorunu güncelleyen Ferrariler günü içi geçiriyor: Charles Leclerc podyum basamağında, Carlos Sainz 19. sıradan 9. sıraya yükseldi.





Yarış Öncesi: FIA, Türkiye GP için grid sıralamasının son halini paylaştı.







Yarış Öncesi: McLaren pilotu Daniel Ricciardo, güç ünitesinde içten yanmalı motor (ICE), turbo şarj ünitesi (TC) ve MGU-H değiştirdiği için İstanbul Park'ta yarışa son çizgiden başlayacak. Max Verstappen, piste çıkış turu esnasında "Pist orta hamur kullanmak için uygun!" ifadelerini kullandı.FIA, Türkiye GP için grid sıralamasının son halini paylaştı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand-Prix'sinde yaşananlarıaktarıyor.Lewis Hamilton, 4'üncü sıradaki Red Bull pilotu Sergio Perez ile aradaki farkı yarım saniyeye kadar indirdi.Sıralama1. Valterri Bottas2. Max Verstappen3. Charles Leclerc4. Sergio Perez5. Lewis Hamilton6. Pierre Gasly7. Lando Norris8. Lance Stroll9. Carlos Sainz10. Sebastian VettelYarışın yarısı sona erdi. Bottas zirvede, Verstappen 3.8 saniye arkada, Charles Leclerc 6.2 saniye geride. Lewis Hamilton, beşinci sırada.Charles Leclerc: "Ön lastikler bitmeye başladı."Carlos Sainz: "Bence tek pit stopla yarışı bitirebiliriz."Valtteri Bottas: "9. virajda hala biraz yağmur var."En çok sıra kazananlar: Carlos Sainz 10, Lewis Hamilton 6, Antonio Giovinazzi 4. En çok sıra kaybedenler: Alonso 11, Schumacher 6, Tsunoda 4.Valtteri Bottas, ilk virajda kontrayla aracını toparladı. Verstappen ise üst üste hızlı turlarla farkı 2.6 saniyeye indirdi.Lewis Hamilton, tek turda Sergio Perez'den 0.6 saniye süre aldı ve aradaki farkı 5 saniyeye indirdi.Lewis Hamilton, yarış mühendisi Bono'ya, "Sağ taraftaki lastiklerin iç tarafı aşınmaya başladı." dedi ve en hızlı turu bir kez daha güncelledi.Lider Valtteri Bottas ile ikinci sıradaki Max Verstappen arasındaki fark 3 saniyenin üstüne çıktı.Lewis Hamilton, Pierre Gasly'e karşı 3 turda 6 saniyeyi aldı ve 5. sıraya yükseldi. Sıradaki hedefi Red Bull'dan Sergio Perez...Lewis Hamilton, üst üste en hızlı turları atıyor. 1 turda önündeki Gasly'e 1.8 saniye yaklaştı.Valtteri Bottas ile ikinci sıradaki Max Verstappen arasındaki fark 2.8 saniyeye kadar çıktı. Lewis Hamilton'ın Bottas'a olan uzaklığı ise 18.4 saniyeye indi.Lewis Hamilton tırmanıyor! Lando Norris'i de geçerek 6. sıraya yükseldi. Bir sonraki hedefi 6 saniye önde olan Pierre Gasly.Pierre Gasly'nin ardından Fernando Alonso da kazaya sebebiyet verdiği için 5 saniye ceza aldı.Lewis Hamilton, Lance Stroll'u da geçerek 7. sıraya yükseldi. Pierre Gasly, yarışın ilk virajında Fernando Alonso'ya temas ettiği için 5 saniye ceza aldı.6 tur boyunca Tsunoda'nın aynasında dans eden Hamilton, 4. virajda dışarıdan gelerek 8. sıraya yükseldi.Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda'yı geçmekte şu ana kadar başarılı olamadı ve Bottas ile aradaki fark 19 saniyeye kadar çıktı.Pist yavaş yavaş kurumaya başladı. Lance Stroll, arka lastiklerin çok ısındığını takımına bildirdi.Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda'ya karşı şu ana kadar başarılı olamadı ve ilk sıradaki Bottas ile arasındaki fark 14 saniyeye kadar çıktı.Valtteri Bottas, Max Verstappen'in 1.4 saniye önünde ilk sırada.Lewis Hamilton, Sebastian Vettel'i de geçerek 9. sıraya yükseldi ve Yuki Tsunoda'ya atak yapmaya başladı.Valtteri Bottas iyi kalktı ve zirvedeki yerini korudu. Fernando Alonso, Gasly'e temas ederek spin attı ve 5. sıradan 17. sıraya geriledi. Bottas 1'inci, Verstappen 2'inci, Leclerc 3'üncü sırada. Lewis Hamilton 1 sıra tırmanarak 10'uncu sırada.Formula 1 Yarış Kontrol, Türkiye GP için yağış tahminini güncelledi: "%20 olasılıkla yağış olacak."İstanbul Park'ta zemin ıslak. Hava tahminleri yağış göstermese de asfalt nemli ve tüm pilotlar 'intermediate' adı verilen yeşil logolu yağmur lastikleriyle pistte.